12 июня 2023
11 июня 2023
10 июня 2023

Компания, сдающая в аренду спецтехнику в ЯНАО, попалась на махинациях с налогами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий выезд врио главы города Владимира Елистратова по вопросам подготовки снегоуборочной техники к зимнему сезону. Челябинск, дудка, дорожная техника, спецтехника
В ЯНАО руководители компании утаили налоги на сумму 47 миллионов рублей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело против руководителей общества с ограниченной ответственностью за уклонение от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года должностные лица из числа руководителей общества с ограниченной ответственностью уклонились от уплаты налогов на сумму более 47 миллионов рублей, которая признается особо крупным размером», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Уголовное дело возбуждено против компании ООО «Управлениеспецтехники» (ООО «УСТ»), сообщил URA.RU источник, на правах анонимности. Род деятельности предприятия связан со сдачей в аренду строительной техники. В настоящее время следователи проводят комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело против руководителей общества с ограниченной ответственностью за уклонение от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года должностные лица из числа руководителей общества с ограниченной ответственностью уклонились от уплаты налогов на сумму более 47 миллионов рублей, которая признается особо крупным размером», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Уголовное дело возбуждено против компании ООО «Управлениеспецтехники» (ООО «УСТ»), сообщил URA.RU источник, на правах анонимности. Род деятельности предприятия связан со сдачей в аренду строительной техники. В настоящее время следователи проводят комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...