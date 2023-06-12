Компания, сдающая в аренду спецтехнику в ЯНАО, попалась на махинациях с налогами

В Новом Уренгое (ЯНАО) следователи окружного следственного управления СК РФ возбудили уголовное дело против руководителей общества с ограниченной ответственностью за уклонение от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период с января 2018 года по декабрь 2020 года должностные лица из числа руководителей общества с ограниченной ответственностью уклонились от уплаты налогов на сумму более 47 миллионов рублей, которая признается особо крупным размером», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Уголовное дело возбуждено против компании ООО «Управлениеспецтехники» (ООО «УСТ»), сообщил URA.RU источник, на правах анонимности. Род деятельности предприятия связан со сдачей в аренду строительной техники. В настоящее время следователи проводят комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.