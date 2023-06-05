Председателей тюменских садовых обществ заставят отчитаться за зарплаты

Тюменский союз садоводов вместе с налоговиками проверит сметы и расходы садовых товариществ

06 июня 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

По версии союза садоводов России, большинство председателей СНТ получают свои зарплаты необоснованно Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменское межрегиональное отделение союза садоводов России вместе с инспекторами налоговой службы проведет проверку отчетов и сметной документации садоводческих товариществ Тюменской области. О необходимости такой проверки из-за большого количества жалоб рассказал URA.RU председатель общественной организации Алексей Кучеров. «Председатели долгое время уже показывают нулевые отчеты, этого быть не может. Вместе с налоговой все посмотреть хотим, чтобы не быть голословными. Потому что очень много жалоб, люди не понимают, по каким принципам председатели себе начисляют заработную плату. А это влияет и на членские взносы для участников СНТ, часто эти взносы людей не устраивают», — пояснил кучеров в беседе с URA.RU. По его словам, в большинстве случаев зарплаты председателям начисляются не обосновано: с ними не заключают трудовые договоры, нигде не прописаны обязанности и время присутствия на рабочем месте. Кроме того, сами председатели официально трудоустроены в других местах. «В основном в Тюменской области председатели себе сами назначают зарплату, это в пределах от 16 до 55 тысяч рублей; поэтому жизненно важно сейчас всех председателей перевести на легальные трудовые договоры», — добавил Кучеров. Ранее агентство рассказало, что это не единственная претензия тюменских садоводов к председателям СНТ. В частности, дачники часто жалуются на проблемы с подключением центрального водоснабжения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменское межрегиональное отделение союза садоводов России вместе с инспекторами налоговой службы проведет проверку отчетов и сметной документации садоводческих товариществ Тюменской области. О необходимости такой проверки из-за большого количества жалоб рассказал URA.RU председатель общественной организации Алексей Кучеров. «Председатели долгое время уже показывают нулевые отчеты, этого быть не может. Вместе с налоговой все посмотреть хотим, чтобы не быть голословными. Потому что очень много жалоб, люди не понимают, по каким принципам председатели себе начисляют заработную плату. А это влияет и на членские взносы для участников СНТ, часто эти взносы людей не устраивают», — пояснил кучеров в беседе с URA.RU. По его словам, в большинстве случаев зарплаты председателям начисляются не обосновано: с ними не заключают трудовые договоры, нигде не прописаны обязанности и время присутствия на рабочем месте. Кроме того, сами председатели официально трудоустроены в других местах. «В основном в Тюменской области председатели себе сами назначают зарплату, это в пределах от 16 до 55 тысяч рублей; поэтому жизненно важно сейчас всех председателей перевести на легальные трудовые договоры», — добавил Кучеров. Ранее агентство рассказало, что это не единственная претензия тюменских садоводов к председателям СНТ. В частности, дачники часто жалуются на проблемы с подключением центрального водоснабжения.