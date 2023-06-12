Курганцы делятся способами защиты от змей. Видео

13 июня 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Кургане все больше замечают змей (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Кургана стали чаще замечать змей. Недавно курганцы увидели в лесу поселка Старый Просвет гадюку. О том, как защититься от змей, корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Увидели змею в лесу. Серая, говорят, что это молодая гадюка. Будьте осторожны. Ползают очень быстро. Как минимум, находясь в лесу, надевайте сапоги, чтобы змея не прокусила», — делятся с журналистом курганцы. По их словам, в районе леса на Старом Просвете обитает много змей, из-за чего местным садоводам приходится придумывать новые способы для отпугивания. Сообщается, что некоторые стали чаще использовать триммер для того, чтобы косить траву. По мнению очевидцев, это помогает, так как змеи не любят громкий шум. Также садоводы берут на вооружение другой способ — закапывать в землю шнур, который пропитан керосином или другой сильно пахнущей жидкостью. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на «Голубых озерах» появились змеи. Жители заметили там гадюк и ужей. Курганцы отмечают, что это одно из «развлечений» для отдыхающих.

Жители Кургана стали чаще замечать змей. Недавно курганцы увидели в лесу поселка Старый Просвет гадюку. О том, как защититься от змей, корреспонденту URA.RU сообщили курганцы. «Увидели змею в лесу. Серая, говорят, что это молодая гадюка. Будьте осторожны. Ползают очень быстро. Как минимум, находясь в лесу, надевайте сапоги, чтобы змея не прокусила», — делятся с журналистом курганцы. По их словам, в районе леса на Старом Просвете обитает много змей, из-за чего местным садоводам приходится придумывать новые способы для отпугивания. Сообщается, что некоторые стали чаще использовать триммер для того, чтобы косить траву. По мнению очевидцев, это помогает, так как змеи не любят громкий шум. Также садоводы берут на вооружение другой способ — закапывать в землю шнур, который пропитан керосином или другой сильно пахнущей жидкостью. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на «Голубых озерах» появились змеи. Жители заметили там гадюк и ужей. Курганцы отмечают, что это одно из «развлечений» для отдыхающих.