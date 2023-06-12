Тюменские аптеки вынуждают поднять цены на лекарства

Рост цен в тюменских аптеках рискует наступить с принятие Госдумой нового закона о рекламе лекарственных препаратов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Тюменские аптеки будут вынуждены резко поднять цены на препараты, не входящие в список жизненно необходимых. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала на правах анонимности заведующая местной аптекой. Сделают они это в том случае, если Госдума введет законопроект о рекламе лекарственных препаратов.

«Все начнется с поставщиков. Крупным федеральным сетям поставщики дают хорошие скидки за оптовые поставки. И у местных уже выбора не останется, тоже станут поднимать цены. Нам придется мониторить федералов, чтобы не пролететь с ценами», — рассказала собеседница агентства.

Закон, ограничивающий продвижение лекарств аптеками, был предложен в Госдуме в начале мая. Из него следует, что власти ограничат выплаты аптекам на 5% за рекламу определенных лекарств. Исходя из этого, крупные аптечные сети будут вынуждены повысить цены на свои товары в среднем на 20%. Речь идет о препаратах, не являющихся жизненно необходимыми.

Агентство направило запрос в Тюменское УФАС России. Ответ на него ожидается.