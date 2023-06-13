Губернатор ХМАО подписала соглашение о развитии кинопроизводства в округе. Видео

14 июня 2023 в 22:37 Размер текста - 17 +

Соглашение будет способствовать реализации образовательных проектов в области кинематографии. Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о развитии кинопроизводства и креативных индустрий в Югре и России. Об этом сообщили в правительстве округа. «Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Югры Наталья Комарова, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная и директор Фонда „Росконгресс“ Александр Стуглев. Партнерство направлено на развитие кинопроизводства и креативных индустрий в Югре и России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Уточняется, что документ устанавливает порядок проведения круглых столов, фестивалей, форумов, конкурсов и иных мероприятий. Также соглашение будет способствовать реализации образовательных проектов в области кинематографии и анимации для школьников и студентов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила делегацию Югры в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Планируется подписание ряда важных для ХМАО соглашений, в том числе о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Корпорацией МСП, ООО «Сибур», ПАО «Промсвязьбанк».

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение о развитии кинопроизводства и креативных индустрий в Югре и России. Об этом сообщили в правительстве округа. «Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Югры Наталья Комарова, замминистра культуры РФ Надежда Преподобная и директор Фонда „Росконгресс“ Александр Стуглев. Партнерство направлено на развитие кинопроизводства и креативных индустрий в Югре и России», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Уточняется, что документ устанавливает порядок проведения круглых столов, фестивалей, форумов, конкурсов и иных мероприятий. Также соглашение будет способствовать реализации образовательных проектов в области кинематографии и анимации для школьников и студентов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова возглавила делегацию Югры в XXVI Петербургском международном экономическом форуме. Планируется подписание ряда важных для ХМАО соглашений, в том числе о сотрудничестве правительства Югры с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, Корпорацией МСП, ООО «Сибур», ПАО «Промсвязьбанк».