Жителю Тюмени грозит тюремный срок за вырубку 50 сосен

Ущерб от вырубки деревьев составил около миллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Тюмени грозит до семи лет лишения свободы за незаконную вырубку 50 сосен на сумму около миллиона рублей. Об этом сообщается в telegram-канале «МВД МЕДИА».

«В Тюменской области полицейские выявили факт незаконной вырубки 50 сосен на сумму порядка 1 млн рублей. По факту незаконной рубки лесных насаждений следствием ОП № 2 МО МВД России „Тобольский“ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (возможно наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей — прим. URA.RU)», — указано в сообщении telegram-канала «МВД МЕДИА».

Уточняется, что злоумышленник нанял разнорабочих и предоставил им бензопилы и грузовой автомобиль для доставки древесины, а также выбрал участок в труднодоступной местности. Разрешительных документов мужчина не имел, а спиленные деревья планировал использовать на хозяйственные нужды.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора компании «Гидромехсервис» за организацию незаконной вырубки леса. Согласно заключению специалистов Природнадзора Югры, размер вреда, причиненный лесному фонду, составил более 2 миллионов рублей.