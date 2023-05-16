В ХМАО полиция поймала подозреваемого в организации незаконной вырубки леса

17 мая 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Ущерб составил более двух млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора компании «Гидромехсервис» за организацию незаконной вырубки леса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Заместитель директора „Гидромехсервис“ дал указание работникам убрать лес на участке, который компания взяла в аренду для разработки карьера. В итоге было вырублено несколько гектаров леса, на что и обратили внимание сотрудники полиции. А после проверки возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора», — сообщил собеседник. В полиции округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица, которое причастно к незаконной вырубке леса. «В марте 2023 года 51-летний заместитель директора фирмы, не имея разрешения на вырубку, дал указания работникам вырубить лесные насаждения. Согласно заключению специалистов Природнадзора Югры, размер вреда, причиненного лесному фонду, исчисленный по материалам лесоустройства, составил более 2 млн рублей», — сообщили в полиции. Уголовное дело расследуется по статье незаконная вырубка лесных насаждений. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поймали банду вредителей с бензопилами. Трое жителей округа незаконно пилили лес для строительства дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора компании «Гидромехсервис» за организацию незаконной вырубки леса. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Заместитель директора „Гидромехсервис“ дал указание работникам убрать лес на участке, который компания взяла в аренду для разработки карьера. В итоге было вырублено несколько гектаров леса, на что и обратили внимание сотрудники полиции. А после проверки возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора», — сообщил собеседник. В полиции округа журналисту URA.RU подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела в отношении должностного лица, которое причастно к незаконной вырубке леса. «В марте 2023 года 51-летний заместитель директора фирмы, не имея разрешения на вырубку, дал указания работникам вырубить лесные насаждения. Согласно заключению специалистов Природнадзора Югры, размер вреда, причиненного лесному фонду, исчисленный по материалам лесоустройства, составил более 2 млн рублей», — сообщили в полиции. Уголовное дело расследуется по статье незаконная вырубка лесных насаждений. Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО поймали банду вредителей с бензопилами. Трое жителей округа незаконно пилили лес для строительства дома.