В ЯНАО выберут лучшую автоледи

Победители окружного этапа отправятся на всероссийский конкурс Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) планируется проведение окружного конкурса по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов «Автоледи». Согласно данным аукциона по поиску подрядчика для проведения мероприятия, соревнование состоится в сентябре и обойдется окружным властям в 700 тысяч рублей.

«Объект закупки — проведение окружного конкурса по автомобильному многоборью среди женщин-автомобилистов „Автоледи“. Первоначальная стоимость контракта — 700 000 рублей. Место проведения — г. Салехард, ЯНАО. Дата проведения — 22 — 25 сентября 2023 года», — сообщается в размещенных документах на портале «Госзакупки».

В конкурсе будут соревноваться от 18 до 30 участников. На подрядчика возлагаются обязанности полной организации и проведения конкурса, включая обеспечение участников жильем, трансфером, питанием и всеми необходимыми материалами. Исполнитель также должен предоставить не менее двух автомобилей для этапа по скоростному маневрированию. Победители окружного конкурса примут участие во всероссийском заключительном этапе соревнований.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО и Русское географическое общество учредили премию России «Хранители Севера». Конкурс будет проводиться один раз в два года, его основная цель — поддержать людей, которые работают над социально значимыми арктическими проектами.