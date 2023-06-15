15 июня 2023

Курганские военные из зоны СВО записали видеообращение к землякам

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бойцы с фронта поблагодарили курганцев за гумпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовал один из местных волонтеров.

«Благодарим за гуманитарную помощь Курганскую область», — сказал боец на видео. После этого военные трижды прокричали «ура». В гуманитарный груз вошли средства гигиены, сухой душ, медикаменты и окопные свечи.

Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за поддержку и заботу. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь жены.

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Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовал один из местных волонтеров. «Благодарим за гуманитарную помощь Курганскую область», — сказал боец на видео. После этого военные трижды прокричали «ура». В гуманитарный груз вошли средства гигиены, сухой душ, медикаменты и окопные свечи. Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за поддержку и заботу. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь жены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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