Курганские военные из зоны СВО записали видеообращение к землякам

Бойцы с фронта поблагодарили курганцев за гумпомощь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовал один из местных волонтеров.
«Благодарим за гуманитарную помощь Курганскую область», — сказал боец на видео. После этого военные трижды прокричали «ура». В гуманитарный груз вошли средства гигиены, сухой душ, медикаменты и окопные свечи.
Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за поддержку и заботу. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь жены.
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