Курганские военные из зоны СВО записали видеообращение к землякам

Бойцы с фронта поблагодарили курганцев за гумпомощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за гуманитарную помощь. Видеообращение бойцов опубликовал один из местных волонтеров.

«Благодарим за гуманитарную помощь Курганскую область», — сказал боец на видео. После этого военные трижды прокричали «ура». В гуманитарный груз вошли средства гигиены, сухой душ, медикаменты и окопные свечи.

Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Бойцы поблагодарили за поддержку и заботу. Также сообщалось, что курганский боец из зоны СВО назвал пушку в честь жены.