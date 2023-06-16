16 июня 2023

В Тюмени три человека пострадали при столкновении Lada с мотоциклом

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, дпс
У мотоциклиста не было прав (фото из архива) Фото:

В Тюмени легковой автомобиль Lada столкнулся с мотоциклом, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Авария произошла на улице Вербной, сообщили в ГИБДД Тюменской области.

«Lada и мотоцикл столкнулись сегодня на улице Вербной в Тюмени. В ДТП ранены три человека: 31-летний водитель мотоцикла, а также двое пассажиров „Лады“, девушка и ее четырехлетний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По информации Госавтоинспекции, мотоциклист был без прав на управление транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол.

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В Тюмени легковой автомобиль Lada столкнулся с мотоциклом, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Авария произошла на улице Вербной, сообщили в ГИБДД Тюменской области. «Lada и мотоцикл столкнулись сегодня на улице Вербной в Тюмени. В ДТП ранены три человека: 31-летний водитель мотоцикла, а также двое пассажиров „Лады“, девушка и ее четырехлетний сын», — сообщается в telegram-канале ведомства. По информации Госавтоинспекции, мотоциклист был без прав на управление транспортным средством. В отношении него составлен административный протокол.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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