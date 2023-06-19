19 июня 2023
18 июня 2023

В ЯНАО поисковики неделю ищут 43-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Мужчина не могут найти с 13 июня Фото:

В ЯНАО (Надымский район) ищут 43-летнего Тимофея Корешкова. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«В Надымском районе пропал Тимофей Корешков 1979 года рождения. С 13 июня о его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд.

Мужчина был одет в серо-синий бушлат и комбинезон, трикотажную темную шапку и черные кроссовки. Рост Тимофея 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зленые.

Фото:

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В ЯНАО (Надымский район) ищут 43-летнего Тимофея Корешкова. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Надымском районе пропал Тимофей Корешков 1979 года рождения. С 13 июня о его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд. Мужчина был одет в серо-синий бушлат и комбинезон, трикотажную темную шапку и черные кроссовки. Рост Тимофея 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зленые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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