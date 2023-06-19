В ЯНАО поисковики неделю ищут 43-летнего мужчину. Фото

20 июня 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Мужчина не могут найти с 13 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ЯНАО (Надымский район) ищут 43-летнего Тимофея Корешкова. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Надымском районе пропал Тимофей Корешков 1979 года рождения. С 13 июня о его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд. Мужчина был одет в серо-синий бушлат и комбинезон, трикотажную темную шапку и черные кроссовки. Рост Тимофея 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зленые. Фото:

В ЯНАО (Надымский район) ищут 43-летнего Тимофея Корешкова. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «В Надымском районе пропал Тимофей Корешков 1979 года рождения. С 13 июня о его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд. Мужчина был одет в серо-синий бушлат и комбинезон, трикотажную темную шапку и черные кроссовки. Рост Тимофея 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зленые.