Мужчина не могут найти с 13 июня
В ЯНАО (Надымский район) ищут 43-летнего Тимофея Корешкова. Об этом в социальных сетях «ВКонтакте» сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«В Надымском районе пропал Тимофей Корешков 1979 года рождения. С 13 июня о его местонахождение неизвестно», — пишет поисковый отряд.
Мужчина был одет в серо-синий бушлат и комбинезон, трикотажную темную шапку и черные кроссовки. Рост Тимофея 174 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зленые.
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