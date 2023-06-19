19 июня 2023

Курганцы пожалуются в Генпрокуратуру на нарушения прав детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, документы, уголовное дело, зал суда, судебное заседание, судебное дело, бумаги к совещанию, прокурор
Курганские семьи могут пожаловаться в Генпрокуратуру Фото:

Курганцы могут рассказать сотрудникам Генеральной прокуратуру о нарушениях прав семей с детьми и несовершеннолетних. Информация об этом опубликована на официальном сайте управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

«В управлении Генпрокуратуры 21 и 22 июня будут принимать сообщения по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным и многодетным. Можно сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях», — уточнили в ведомстве. От курганцев будут принимать звонки по темам соблюдения жилищных прав семей и детей, работе школ, учреждений культуры и спорта.

Также жители области могут рассказать есть ли дефицит мест в детских садах или школах, качестве питания и оказания других услуг. Звонки будут принимать по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Ранее URA.RU писало, что курганские участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей могли обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Обращения касались соблюдения их трудовых, социальных и иных прав.

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Курганцы могут рассказать сотрудникам Генеральной прокуратуру о нарушениях прав семей с детьми и несовершеннолетних. Информация об этом опубликована на официальном сайте управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу. «В управлении Генпрокуратуры 21 и 22 июня будут принимать сообщения по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным и многодетным. Можно сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях», — уточнили в ведомстве. От курганцев будут принимать звонки по темам соблюдения жилищных прав семей и детей, работе школ, учреждений культуры и спорта. Также жители области могут рассказать есть ли дефицит мест в детских садах или школах, качестве питания и оказания других услуг. Звонки будут принимать по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Ранее URA.RU писало, что курганские участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей могли обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Обращения касались соблюдения их трудовых, социальных и иных прав.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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