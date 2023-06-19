Курганцы пожалуются в Генпрокуратуру на нарушения прав детей

20 июня 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Курганские семьи могут пожаловаться в Генпрокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы могут рассказать сотрудникам Генеральной прокуратуру о нарушениях прав семей с детьми и несовершеннолетних. Информация об этом опубликована на официальном сайте управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу. «В управлении Генпрокуратуры 21 и 22 июня будут принимать сообщения по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным и многодетным. Можно сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях», — уточнили в ведомстве. От курганцев будут принимать звонки по темам соблюдения жилищных прав семей и детей, работе школ, учреждений культуры и спорта. Также жители области могут рассказать есть ли дефицит мест в детских садах или школах, качестве питания и оказания других услуг. Звонки будут принимать по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Ранее URA.RU писало, что курганские участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей могли обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Обращения касались соблюдения их трудовых, социальных и иных прав.

Курганцы могут рассказать сотрудникам Генеральной прокуратуру о нарушениях прав семей с детьми и несовершеннолетних. Информация об этом опубликована на официальном сайте управления Генпрокуратуры России по Уральскому федеральному округу. «В управлении Генпрокуратуры 21 и 22 июня будут принимать сообщения по вопросам оказания правовой и иной помощи несовершеннолетним, семьям, имеющим детей, в том числе малообеспеченным и многодетным. Можно сообщить информацию об имеющихся в данной сфере нарушениях», — уточнили в ведомстве. От курганцев будут принимать звонки по темам соблюдения жилищных прав семей и детей, работе школ, учреждений культуры и спорта. Также жители области могут рассказать есть ли дефицит мест в детских садах или школах, качестве питания и оказания других услуг. Звонки будут принимать по телефонам: 8 (343) 376-47-60, 8 (343) 371-45-30 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Ранее URA.RU писало, что курганские участники специальной военной операции (СВО) и их члены семей могли обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Обращения касались соблюдения их трудовых, социальных и иных прав.