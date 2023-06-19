19 июня 2023

В Тюменской области бабушка хочет забрать у матери двоих детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, аукцион, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, арбитраж, преступление, молоток судьи, судейский молоток, торги
Дело о лишении родительских прав рассмотрят в суде Фото:

Жительница Тюменской области борется за опекунство над внуками двух и трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Бабушка ссылается на то, что родители не занимаются воспитанием детей.

«Ольга Нохрина борется за опекунство над внуками, так как родители не занимаются воспитанием и содержанием детей, не заботятся об их здоровье, злоупотребляют спиртным. В настоящее время в производстве Исетского районного суда находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав», — рассказали в пресс-службе.

По данным суда, ранее родители были ограничены в правах, с них взысканы алименты. «Более того, мать уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность составляет 293,2 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Тюменской области борется за опекунство над внуками двух и трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Бабушка ссылается на то, что родители не занимаются воспитанием детей. «Ольга Нохрина борется за опекунство над внуками, так как родители не занимаются воспитанием и содержанием детей, не заботятся об их здоровье, злоупотребляют спиртным. В настоящее время в производстве Исетского районного суда находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав», — рассказали в пресс-службе. По данным суда, ранее родители были ограничены в правах, с них взысканы алименты. «Более того, мать уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность составляет 293,2 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...