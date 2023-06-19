В Тюменской области бабушка хочет забрать у матери двоих детей

20 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Дело о лишении родительских прав рассмотрят в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюменской области борется за опекунство над внуками двух и трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Бабушка ссылается на то, что родители не занимаются воспитанием детей. «Ольга Нохрина борется за опекунство над внуками, так как родители не занимаются воспитанием и содержанием детей, не заботятся об их здоровье, злоупотребляют спиртным. В настоящее время в производстве Исетского районного суда находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав», — рассказали в пресс-службе. По данным суда, ранее родители были ограничены в правах, с них взысканы алименты. «Более того, мать уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность составляет 293,2 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.

Жительница Тюменской области борется за опекунство над внуками двух и трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Бабушка ссылается на то, что родители не занимаются воспитанием детей. «Ольга Нохрина борется за опекунство над внуками, так как родители не занимаются воспитанием и содержанием детей, не заботятся об их здоровье, злоупотребляют спиртным. В настоящее время в производстве Исетского районного суда находится гражданское дело по иску Межрайонного управления социальной защиты населения о лишении матери родительских прав», — рассказали в пресс-службе. По данным суда, ранее родители были ограничены в правах, с них взысканы алименты. «Более того, мать уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Ее задолженность составляет 293,2 тысячи рублей», — добавили в ведомстве.