20 июня 2023
19 июня 2023

Курганский депутат раскрыл причины, из-за которых горожане остаются без управкомпаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган, камшилов иван
В Кургане депутат гордумы назвал причины, из-за которых дома остаются без управкомпаний Фото:

Сотни многоквартирных домов в Кургане после 1 июня остались без управкомпаний. Не получили лицензии на управление домами две крупнейшие УК «Новая Волна Курган» и «Восток-центр». Ситуация в сфере ЖКХ усугубляется с каждым днем. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Дума еще в 2016 году приняла тариф в размере от 9 до 15 рублей на обслуживание многоквартирных домов. По мнению экспертов этот тариф в 2-3 раза ниже необходимого и явно недостаточен для содержания управкомпаниями „убитых“ домов в Кургане», — подчеркнул Камшилов.

По мнению депутата, нехватка средств на содержание домов приводит к тому, что горожане остаются без управкомпаний. Случается, что многоквартирные дома (МКД) лишаются даже аварийно-диспетчерского обслуживания.

Камшилов считает — временное управление МКД привело к росту долгов и неплатежей в сфере ЖКХ. Управкомпания МУП «Прометей» в результате такого временного управления накопила долгов на 20 миллионов рублей, что в свою очередь стало причиной ареста счетов. По словам Камшилова, жители также перестали оплачивать услуги и их долги превысили 30 миллионов рублей.

«Необходимо выходить из этого замкнутого круга, но губернатор делает вид, что ничего не происходит», — отметил Камшилов. Мэрия Кургана передает некоторые проблемные дома ООО «УК Спутник», но, как пояснил Камшилов, ситуация с обслуживанием МКД лучше не становится из-за хронического недофинансирования отрасли.

По данным сервиса СБИС — ООО «УК Спутник», зарегистрировано в Тюмени на улице Первомайской. Управкомпания, согласно СБИС, получила лицензию № 045000141 от 16.03.2023 года на управление МКД в Кургане от ГЖИ Курганской области.

URA.RU направило редакционный запрос в ООО «УК Спутник», чтобы выяснить — сколько многоквартирных домов в Кургане обслуживает управкомпания, а также какое количество МКД организация готова взять на содержание при существующих тарифах. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее по информации, размещенной в группе областной Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте», стало известно, что в Курганской области у 11 управкомпаний после 1 июня перестанет действовать лицензия на обслуживание домов.

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Сотни многоквартирных домов в Кургане после 1 июня остались без управкомпаний. Не получили лицензии на управление домами две крупнейшие УК «Новая Волна Курган» и «Восток-центр». Ситуация в сфере ЖКХ усугубляется с каждым днем. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Дума еще в 2016 году приняла тариф в размере от 9 до 15 рублей на обслуживание многоквартирных домов. По мнению экспертов этот тариф в 2-3 раза ниже необходимого и явно недостаточен для содержания управкомпаниями „убитых“ домов в Кургане», — подчеркнул Камшилов. По мнению депутата, нехватка средств на содержание домов приводит к тому, что горожане остаются без управкомпаний. Случается, что многоквартирные дома (МКД) лишаются даже аварийно-диспетчерского обслуживания. Камшилов считает — временное управление МКД привело к росту долгов и неплатежей в сфере ЖКХ. Управкомпания МУП «Прометей» в результате такого временного управления накопила долгов на 20 миллионов рублей, что в свою очередь стало причиной ареста счетов. По словам Камшилова, жители также перестали оплачивать услуги и их долги превысили 30 миллионов рублей. «Необходимо выходить из этого замкнутого круга, но губернатор делает вид, что ничего не происходит», — отметил Камшилов. Мэрия Кургана передает некоторые проблемные дома ООО «УК Спутник», но, как пояснил Камшилов, ситуация с обслуживанием МКД лучше не становится из-за хронического недофинансирования отрасли. По данным сервиса СБИС — ООО «УК Спутник», зарегистрировано в Тюмени на улице Первомайской. Управкомпания, согласно СБИС, получила лицензию № 045000141 от 16.03.2023 года на управление МКД в Кургане от ГЖИ Курганской области. URA.RU направило редакционный запрос в ООО «УК Спутник», чтобы выяснить — сколько многоквартирных домов в Кургане обслуживает управкомпания, а также какое количество МКД организация готова взять на содержание при существующих тарифах. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее по информации, размещенной в группе областной Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте», стало известно, что в Курганской области у 11 управкомпаний после 1 июня перестанет действовать лицензия на обслуживание домов.
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