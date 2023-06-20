Курганский депутат раскрыл причины, из-за которых горожане остаются без управкомпаний

В Кургане депутат гордумы назвал причины, из-за которых дома остаются без управкомпаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотни многоквартирных домов в Кургане после 1 июня остались без управкомпаний. Не получили лицензии на управление домами две крупнейшие УК «Новая Волна Курган» и «Восток-центр». Ситуация в сфере ЖКХ усугубляется с каждым днем. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Дума еще в 2016 году приняла тариф в размере от 9 до 15 рублей на обслуживание многоквартирных домов. По мнению экспертов этот тариф в 2-3 раза ниже необходимого и явно недостаточен для содержания управкомпаниями „убитых“ домов в Кургане», — подчеркнул Камшилов.

По мнению депутата, нехватка средств на содержание домов приводит к тому, что горожане остаются без управкомпаний. Случается, что многоквартирные дома (МКД) лишаются даже аварийно-диспетчерского обслуживания.

Камшилов считает — временное управление МКД привело к росту долгов и неплатежей в сфере ЖКХ. Управкомпания МУП «Прометей» в результате такого временного управления накопила долгов на 20 миллионов рублей, что в свою очередь стало причиной ареста счетов. По словам Камшилова, жители также перестали оплачивать услуги и их долги превысили 30 миллионов рублей.

«Необходимо выходить из этого замкнутого круга, но губернатор делает вид, что ничего не происходит», — отметил Камшилов. Мэрия Кургана передает некоторые проблемные дома ООО «УК Спутник», но, как пояснил Камшилов, ситуация с обслуживанием МКД лучше не становится из-за хронического недофинансирования отрасли.

По данным сервиса СБИС — ООО «УК Спутник», зарегистрировано в Тюмени на улице Первомайской. Управкомпания, согласно СБИС, получила лицензию № 045000141 от 16.03.2023 года на управление МКД в Кургане от ГЖИ Курганской области.

URA.RU направило редакционный запрос в ООО «УК Спутник», чтобы выяснить — сколько многоквартирных домов в Кургане обслуживает управкомпания, а также какое количество МКД организация готова взять на содержание при существующих тарифах. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее по информации, размещенной в группе областной Госжилинспекции в соцсети «ВКонтакте», стало известно, что в Курганской области у 11 управкомпаний после 1 июня перестанет действовать лицензия на обслуживание домов.