Тюменских водителей просят помочь в поисках пропавшей пенсионерки, потерявшей память. Фото

«Лиза Алерт» в Тюмени ищет записи регистраторов, на которые могла попасть пропавшая женщина

21 июня 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Записи с регистраторов необходимы, чтобы установить местонахождение женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменское отделение «Лизы Алерт» просит водителей, осуществляющих поездки в ночь с 18 на 19 июня в поселке Винзили, предоставить записи регистраторов для поиска 83-летней Любови Волковой (Викуловой) с потерей памяти. Просьбу о помощи поисковики разместили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаемся к автомобилистам, которые могли проезжать в ночь с 18 на 19 июня по улицам Мичурина, Советская, Заводская, 50 лет Октября, Первомайская в поселке Винзили. А также к тем, чьи авто припаркованы на данных территориях. Очень просим просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра», — говорится в сообщении тюменского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Записи необходимы, чтобы попытаться установить местонахождение 83-летней Любови Волковой (Викуловой). 18 июня она вышла из дома и не вернулась. Поиски женщины все еще не увенчались успехом. Ситуация усложняется тем, что пропавшая имеет проблемы с памятью, из-за чего может быть дезориентирована. Телефоны для связи с поисковиками — 8 (800) 700-54-52, 8 (922) 005-95-59. Если вам что-либо известно о судьбе пропавшей женщины, сообщить об этом также можно по номеру 112. Фото: «Лиза Алерт» Тюмень

Тюменское отделение «Лизы Алерт» просит водителей, осуществляющих поездки в ночь с 18 на 19 июня в поселке Винзили, предоставить записи регистраторов для поиска 83-летней Любови Волковой (Викуловой) с потерей памяти. Просьбу о помощи поисковики разместили в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Обращаемся к автомобилистам, которые могли проезжать в ночь с 18 на 19 июня по улицам Мичурина, Советская, Заводская, 50 лет Октября, Первомайская в поселке Винзили. А также к тем, чьи авто припаркованы на данных территориях. Очень просим просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра», — говорится в сообщении тюменского отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Записи необходимы, чтобы попытаться установить местонахождение 83-летней Любови Волковой (Викуловой). 18 июня она вышла из дома и не вернулась. Поиски женщины все еще не увенчались успехом. Ситуация усложняется тем, что пропавшая имеет проблемы с памятью, из-за чего может быть дезориентирована. Телефоны для связи с поисковиками — 8 (800) 700-54-52, 8 (922) 005-95-59. Если вам что-либо известно о судьбе пропавшей женщины, сообщить об этом также можно по номеру 112.