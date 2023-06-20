Тюменский застройщик ARSIB Development, входящий в состав холдинга ARSIB, продолжает давление на рынок недвижимости, анонсируя старт продаж нового корпуса строящегося жилого комплекса «Славутич». Анонс размещен на официальном портале застройщика.
«Квартал перемен (Славутич), старт продаж — скоро. Расположение квартала — улица 50 лет Октября, Тюмень. Срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. Количество квартир не анонсируется», — говорится на сайте ARSIB Development.
В риэлторском сообществе стратегию продаж ARSIB называют странной и необоснованной. По мнению экспертов, наращивание объемов продаваемых квартир приведет к полной стагнации рынка. «Низкий спрос на квартиры малой площади, большое количество предложений — сейчас негативных факторов рынка хватает. Увеличение предложения поставит застройщиков в очень неприятную ситуацию, когда квартиры будут застаиваться не неделями, а месяцами и годами», — пояснил ситуацию источник URA.RU в риэлторской среде Тюмени.
Агентство направило руководству девелопера запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ARSIB выпустил на открытый рынок более 1,5 тысяч квартир.
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