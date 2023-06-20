Тюменский застройщик «затоваривает» рынок жилья новыми квартирами. Скрин

ARSIB Development готовится увеличить количество продаваемых квартир новым корпусом ЖК

21 июня 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Сейчас в продаже у ARSIB Development больше 1,5 тысячи квартир в строящихся ЖК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский застройщик ARSIB Development, входящий в состав холдинга ARSIB, продолжает давление на рынок недвижимости, анонсируя старт продаж нового корпуса строящегося жилого комплекса «Славутич». Анонс размещен на официальном портале застройщика. «Квартал перемен (Славутич), старт продаж — скоро. Расположение квартала — улица 50 лет Октября, Тюмень. Срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. Количество квартир не анонсируется», — говорится на сайте ARSIB Development. В риэлторском сообществе стратегию продаж ARSIB называют странной и необоснованной. По мнению экспертов, наращивание объемов продаваемых квартир приведет к полной стагнации рынка. «Низкий спрос на квартиры малой площади, большое количество предложений — сейчас негативных факторов рынка хватает. Увеличение предложения поставит застройщиков в очень неприятную ситуацию, когда квартиры будут застаиваться не неделями, а месяцами и годами», — пояснил ситуацию источник URA.RU в риэлторской среде Тюмени. Агентство направило руководству девелопера запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ARSIB выпустил на открытый рынок более 1,5 тысяч квартир.

Тюменский застройщик ARSIB Development, входящий в состав холдинга ARSIB, продолжает давление на рынок недвижимости, анонсируя старт продаж нового корпуса строящегося жилого комплекса «Славутич». Анонс размещен на официальном портале застройщика. «Квартал перемен (Славутич), старт продаж — скоро. Расположение квартала — улица 50 лет Октября, Тюмень. Срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. Количество квартир не анонсируется», — говорится на сайте ARSIB Development. В риэлторском сообществе стратегию продаж ARSIB называют странной и необоснованной. По мнению экспертов, наращивание объемов продаваемых квартир приведет к полной стагнации рынка. «Низкий спрос на квартиры малой площади, большое количество предложений — сейчас негативных факторов рынка хватает. Увеличение предложения поставит застройщиков в очень неприятную ситуацию, когда квартиры будут застаиваться не неделями, а месяцами и годами», — пояснил ситуацию источник URA.RU в риэлторской среде Тюмени. Агентство направило руководству девелопера запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ARSIB выпустил на открытый рынок более 1,5 тысяч квартир.