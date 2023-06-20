20 июня 2023

Тюменский застройщик «затоваривает» рынок жилья новыми квартирами. Скрин

ARSIB Development готовится увеличить количество продаваемых квартир новым корпусом ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жк Горизонт. Тюмень , строительство, жк горизонт
Сейчас в продаже у ARSIB Development больше 1,5 тысячи квартир в строящихся ЖК Фото:

Тюменский застройщик ARSIB Development, входящий в состав холдинга ARSIB, продолжает давление на рынок недвижимости, анонсируя старт продаж нового корпуса строящегося жилого комплекса «Славутич». Анонс размещен на официальном портале застройщика.

«Квартал перемен (Славутич), старт продаж — скоро. Расположение квартала — улица 50 лет Октября, Тюмень. Срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. Количество квартир не анонсируется», — говорится на сайте ARSIB Development.

В риэлторском сообществе стратегию продаж ARSIB называют странной и необоснованной. По мнению экспертов, наращивание объемов продаваемых квартир приведет к полной стагнации рынка. «Низкий спрос на квартиры малой площади, большое количество предложений — сейчас негативных факторов рынка хватает. Увеличение предложения поставит застройщиков в очень неприятную ситуацию, когда квартиры будут застаиваться не неделями, а месяцами и годами», — пояснил ситуацию источник URA.RU в риэлторской среде Тюмени.

Агентство направило руководству девелопера запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ARSIB выпустил на открытый рынок более 1,5 тысяч квартир.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский застройщик ARSIB Development, входящий в состав холдинга ARSIB, продолжает давление на рынок недвижимости, анонсируя старт продаж нового корпуса строящегося жилого комплекса «Славутич». Анонс размещен на официальном портале застройщика. «Квартал перемен (Славутич), старт продаж — скоро. Расположение квартала — улица 50 лет Октября, Тюмень. Срок ввода в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года. Количество квартир не анонсируется», — говорится на сайте ARSIB Development. В риэлторском сообществе стратегию продаж ARSIB называют странной и необоснованной. По мнению экспертов, наращивание объемов продаваемых квартир приведет к полной стагнации рынка. «Низкий спрос на квартиры малой площади, большое количество предложений — сейчас негативных факторов рынка хватает. Увеличение предложения поставит застройщиков в очень неприятную ситуацию, когда квартиры будут застаиваться не неделями, а месяцами и годами», — пояснил ситуацию источник URA.RU в риэлторской среде Тюмени. Агентство направило руководству девелопера запрос, на момент публикации ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, что ARSIB выпустил на открытый рынок более 1,5 тысяч квартир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...