Осужденный тюменец ушел на СВО добровольцем и избежал лишения свободы

В Тюменской области УФСИН не стало отменять условный срок нарушителю режима, потому что он ушел на СВО

22 июня 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Требование об отмене условного срока отозвали, так как тюменец ушел на СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жителю Тюменской области хотели отменить условный срок за нарушение возложенных судом обязанностей, однако этого не случилось, так как мужчина ушел на СВО добровольцем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Алексей С. был приговорен к шести месяцам условного лишения свободы. Мужчина допускал нарушения своих обязанностей, наложенных судом на период испытательного срока, поэтому ему хотели отменить условное наказание. Однако выяснилось, что он ушел добровольцем на СВО, поэтому представление УФСИН было отозвано», — говорится в сообщении пресс-службы судебной системы. Судимость 39-летний житель Исетского района Тюменской области получил за неуплату алиментов. По данной статье он мог получить год реального лишения свободы.

Жителю Тюменской области хотели отменить условный срок за нарушение возложенных судом обязанностей, однако этого не случилось, так как мужчина ушел на СВО добровольцем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Алексей С. был приговорен к шести месяцам условного лишения свободы. Мужчина допускал нарушения своих обязанностей, наложенных судом на период испытательного срока, поэтому ему хотели отменить условное наказание. Однако выяснилось, что он ушел добровольцем на СВО, поэтому представление УФСИН было отозвано», — говорится в сообщении пресс-службы судебной системы. Судимость 39-летний житель Исетского района Тюменской области получил за неуплату алиментов. По данной статье он мог получить год реального лишения свободы.