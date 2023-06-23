Главы Тюмени и Тобольска доложили о ситуации в муниципалитетах на фоне мятежа Пригожина

Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах на фоне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Руслан Кухарук и Максим Афанасьев в соцсети призвали жителей соблюдать спокойствие, так как обстановка в городах находится под контролем.
«Сегодня утром я пообщался с руководителями ведомств, отвечающих за безопасность, за работу систем жизнеобеспечения. Ситуация в городе находится под контролем. В Тюмени проходят все запланированные мероприятия», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.
Максим Афанасьев также призвал тоболяков доверять только проверенным источникам информации. «Тоболяки! Призываю вас сохранять спокойствие, пользоваться только проверенными источниками информации! Ситуация стабильная», — сообщил мэр Тобольска в своем telegram-канале.
Ранее, вечером 23 июня, бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Тюменской области Александр Моор и политические элиты региона выразил поддержку позиции верховного главнокомандующего.
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