23 июня 2023

Главы Тюмени и Тобольска доложили о ситуации в муниципалитетах на фоне мятежа Пригожина

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Мятеж Пригожина не повлиял на запланированные мероприятия в Тюмени и Тобольске Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах на фоне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Руслан Кухарук и Максим Афанасьев в соцсети призвали жителей соблюдать спокойствие, так как обстановка в городах находится под контролем.

«Сегодня утром я пообщался с руководителями ведомств, отвечающих за безопасность, за работу систем жизнеобеспечения. Ситуация в городе находится под контролем. В Тюмени проходят все запланированные мероприятия», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

Максим Афанасьев также призвал тоболяков доверять только проверенным источникам информации. «Тоболяки! Призываю вас сохранять спокойствие, пользоваться только проверенными источниками информации! Ситуация стабильная», — сообщил мэр Тобольска в своем telegram-канале.

Ранее, вечером 23 июня, бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Тюменской области Александр Моор и политические элиты региона выразил поддержку позиции верховного главнокомандующего.

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Главы крупнейших городов Тюменской области, Тюмени и Тобольска, доложили о стабильной ситуации в муниципалитетах на фоне мятежа бизнесмена Евгения Пригожина. Руслан Кухарук и Максим Афанасьев в соцсети призвали жителей соблюдать спокойствие, так как обстановка в городах находится под контролем. «Сегодня утром я пообщался с руководителями ведомств, отвечающих за безопасность, за работу систем жизнеобеспечения. Ситуация в городе находится под контролем. В Тюмени проходят все запланированные мероприятия», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Максим Афанасьев также призвал тоболяков доверять только проверенным источникам информации. «Тоболяки! Призываю вас сохранять спокойствие, пользоваться только проверенными источниками информации! Ситуация стабильная», — сообщил мэр Тобольска в своем telegram-канале. Ранее, вечером 23 июня, бизнесмен Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетной атаке на позиции бойцов ЧВК «Вагнер». Минобороны опровергло это заявление. На фоне произошедшего президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны. Глава Тюменской области Александр Моор и политические элиты региона выразил поддержку позиции верховного главнокомандующего.
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