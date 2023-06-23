Губернатор Моор поддержал позицию Владимира Путина. Видео

24 июня 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Моор призвал жителей региона соблюдать спокойствие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Глава Тюменской области Александр Моор выразил поддержку позиции президента России Владимира Путина по поводу мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом глава региона заявил в соцсети. «Тюменская область поддерживает Президента России Владимира Путина. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Моор призвал жителей Тюменской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат областной Думы Иван Вершинин в соцсети призвал поддержать военное руководство страны и главнокомандующего, а председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.

Глава Тюменской области Александр Моор выразил поддержку позиции президента России Владимира Путина по поводу мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом глава региона заявил в соцсети. «Тюменская область поддерживает Президента России Владимира Путина. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Моор призвал жителей Тюменской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат областной Думы Иван Вершинин в соцсети призвал поддержать военное руководство страны и главнокомандующего, а председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.