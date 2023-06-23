Глава Тюменской области Александр Моор выразил поддержку позиции президента России Владимира Путина по поводу мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом глава региона заявил в соцсети.
«Тюменская область поддерживает Президента России Владимира Путина. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Моор призвал жителей Тюменской области сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин утром 24 июня выступил с обращением к гражданам страны из-за мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат областной Думы Иван Вершинин в соцсети призвал поддержать военное руководство страны и главнокомандующего, а председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев выразил надежду на подавление провокации и единство народа.
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