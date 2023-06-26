Жители Евросоюза скупают у тюменцев заблокированные приставки Xbox

26 июня 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы продают приставки жителям Евросоюза с большими скидками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители стран Европейского союза за бесценок скупают у тюменцев заблокированные на территории России приставки Xbox от Microsoft. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных игровых клубов. По его словам, это связано с тем, что за пределами Российской Федерации консоли работают без каких-либо ограничений. «Иностранцы скупают заблокированные приставки у россиян, в том числе, жителей Тюменской области, с огромными скидками. К примеру, Xbox Series X в Испании стоит около 500 евро. В Тюмени, если постараться, можно найти такую же консоль за 300 — 320 евро. Экономия — налицо. При этом, за пределами РФ приставки работают без каких-либо проблем и ограничений», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что покупатели выходят на продавцов приставок из Тюменской области с помощью открытых торговых онлайн-площадок. Для этих целей также используются закрытые telegram-каналы. В начале мая российские геймеры столкнулись с массовой блокировкой приставок Xbox Series X/S. В компании Microsoft агентству сообщили, что работа консолей была ограничена из-за международных санкций против РФ. На этом фоне владельцы Xbox начали избавляться от приставок, продавая их с огромными скидками.

Жители стран Европейского союза за бесценок скупают у тюменцев заблокированные на территории России приставки Xbox от Microsoft. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных игровых клубов. По его словам, это связано с тем, что за пределами Российской Федерации консоли работают без каких-либо ограничений. «Иностранцы скупают заблокированные приставки у россиян, в том числе, жителей Тюменской области, с огромными скидками. К примеру, Xbox Series X в Испании стоит около 500 евро. В Тюмени, если постараться, можно найти такую же консоль за 300 — 320 евро. Экономия — налицо. При этом, за пределами РФ приставки работают без каких-либо проблем и ограничений», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что покупатели выходят на продавцов приставок из Тюменской области с помощью открытых торговых онлайн-площадок. Для этих целей также используются закрытые telegram-каналы. В начале мая российские геймеры столкнулись с массовой блокировкой приставок Xbox Series X/S. В компании Microsoft агентству сообщили, что работа консолей была ограничена из-за международных санкций против РФ. На этом фоне владельцы Xbox начали избавляться от приставок, продавая их с огромными скидками.