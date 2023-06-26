Жительница Кургана в пятый раз пыталась вернуть детей, которых у нее забрали 10 лет назад

27 июня 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Женщина в пятый раз пытается через суд вернуть своих детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Кургана в пятый раз обратилась в суд, чтобы забрать своих детей у приемной семьи. Их забрали у нее в 2013 году. Об этом сообщается в официальных документах на сайте Притобольного районного суда. «В обоснование требований истица указывала, что она является родителем двоих детей. Решением суда от 2013 года она была лишена в родительских правах. Основанием для лишения явилось ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей», — указано в судебном акте. Сообщается, что у матери двух детей созданы все условия для их проживания. В собственности жительницы отдельное жилье, стабильный доход и отдельные спальные места для детей. Однако приемные родители с женщиной не согласны. С их слов, они забрали детей из детского дома. Их мать виделась с ними только один раз два года назад. Как сообщает ответчик, женщина перед очередным судом устраивалась на работу, но спустя несколько месяцев увольнялась. Также, со слов приемных родителей, у матери детей имеются задолженности по алиментам, и она не интересуется их жизнью. Отмечается, что нынешняя семья не против общения детей с биологической матерью в присутствии сотрудника опеки. Притобольный районный суд вынес решение по данному делу. Как указано в судебном акте, женщина не приняла меры для создания условий для своих детей. Судья отказал в удовлетворении иска. Ранее URA.RU писало, что курганец вернулся к дочери после того, как накопил долг по алиментам. Задолженность составила около 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана в пятый раз обратилась в суд, чтобы забрать своих детей у приемной семьи. Их забрали у нее в 2013 году. Об этом сообщается в официальных документах на сайте Притобольного районного суда. «В обоснование требований истица указывала, что она является родителем двоих детей. Решением суда от 2013 года она была лишена в родительских правах. Основанием для лишения явилось ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию, защите прав и интересов своих несовершеннолетних детей», — указано в судебном акте. Сообщается, что у матери двух детей созданы все условия для их проживания. В собственности жительницы отдельное жилье, стабильный доход и отдельные спальные места для детей. Однако приемные родители с женщиной не согласны. С их слов, они забрали детей из детского дома. Их мать виделась с ними только один раз два года назад. Как сообщает ответчик, женщина перед очередным судом устраивалась на работу, но спустя несколько месяцев увольнялась. Также, со слов приемных родителей, у матери детей имеются задолженности по алиментам, и она не интересуется их жизнью. Отмечается, что нынешняя семья не против общения детей с биологической матерью в присутствии сотрудника опеки. Притобольный районный суд вынес решение по данному делу. Как указано в судебном акте, женщина не приняла меры для создания условий для своих детей. Судья отказал в удовлетворении иска. Ранее URA.RU писало, что курганец вернулся к дочери после того, как накопил долг по алиментам. Задолженность составила около 200 тысяч рублей.