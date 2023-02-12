Курганец вернулся к дочери после того, как накопил долг по алиментам

Судебные приставы заставили жителя Курганской области общаться с дочерью

13 февраля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Курганец, который задолжал дочери сотни тысяч рублей и пропал, снова начал с ней общаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области, который накопил долг по алиментам и пропал, снова начал принимать участие в воспитании своей дочери. Об этом сообщается на официальном сайте областной службы судебных приставов (УФССП). «В районном отделении находилось дело о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на сумму около 200 тысяч рублей. Благодаря действиям судебных приставов Куртамышского отделения бывшие супруги помирились: мужчина начал заниматься воспитанием своей 10-летней дочери и наладил общение с мамой девочки», — указано в сообщение ведомства. По информации с сайта УФССП, сначала курганец перечислял деньги на содержание дочери и отдал свою банковскую карту бывшей жене. Как указано в сообщении, выплаты не были существенными и долг постепенно копился. По неизвестным причинам, мужчина забрал свою карту и перестал платить алименты вовсе. Судебные приставы установили, что курганец не был трудоустроен, но занимался перевозками неофициально. На примирении с бывшей супругой мужчина настоял сам. Ранее URA.RU писало, что курганец пошел работать в местный фитнес-центр, чтобы заплатить алименты. Судебные приставы заявили, что он несколько лет избегал трудоустройства, чтобы избежать выплат на ребенка.

Житель Курганской области, который накопил долг по алиментам и пропал, снова начал принимать участие в воспитании своей дочери. Об этом сообщается на официальном сайте областной службы судебных приставов (УФССП). «В районном отделении находилось дело о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на сумму около 200 тысяч рублей. Благодаря действиям судебных приставов Куртамышского отделения бывшие супруги помирились: мужчина начал заниматься воспитанием своей 10-летней дочери и наладил общение с мамой девочки», — указано в сообщение ведомства. По информации с сайта УФССП, сначала курганец перечислял деньги на содержание дочери и отдал свою банковскую карту бывшей жене. Как указано в сообщении, выплаты не были существенными и долг постепенно копился. По неизвестным причинам, мужчина забрал свою карту и перестал платить алименты вовсе. Судебные приставы установили, что курганец не был трудоустроен, но занимался перевозками неофициально. На примирении с бывшей супругой мужчина настоял сам. Ранее URA.RU писало, что курганец пошел работать в местный фитнес-центр, чтобы заплатить алименты. Судебные приставы заявили, что он несколько лет избегал трудоустройства, чтобы избежать выплат на ребенка.