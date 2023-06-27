Чиновников заставляют обеспечить курганцев водой

Администрацию Половинского округа (Курганская область) через суд заставили обеспечить жителей села Воскресенское водой. Чиновникам необходимо будет установить колонку. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.
«Прокуратурой района в интересах неопределенного круга лиц в Половинский районный суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию округа обязанности обеспечить жителей улицы Советская в с. Воскресенское Половинского района Курганской области водоснабжением, путем установки водоразборной колонки. Требования прокурора района судом удовлетворены, решение суда вступило в законную силу», — указано на сайте ведомства.
В ходе проверке защиты жилищных прав граждан с. Воскресенское было установлено, что водопровод по ул. Советская принадлежит на праве муниципальной собственности администрации Половинского муниципального округа. Расстояние до ближайшей колонки от дома №3 до дома №11 составляет 184 метра, что является нарушением. При этом у дома №7 по ул. Советская есть колодец, но отсутствует водоразборная колонка.
Ранее URA.RU писало, что жители села Колташово жаловались, что остались без воды во время аномальной жары. Местные заявляли, что воду из резервов увозят в город. В администрации Кетовского округа сообщали, что о данной проблеме им известно и власти занимаются ее решением.
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