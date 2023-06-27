В тюменской колонии нашли зубную пасту с героином

28 июня 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Попытку передать наркотики совершил местный житель Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской исправительной колонии обнаружили наркотики в тюбиках зубной пасты. Такую посылку местный житель собирался передать одному из заключенных. Теперь на мужчину завели уголовное дело, о чем рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. «В исправительной колонии общего режима № 4 в ходе проведения досмотра передачи, поступившей на имя 27-летнего осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении за разбой, в двух тюбиках зубной пасты было обнаружено 2 свертка в полимерной упаковке с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета внешне схожим с наркотическим средством. Для дополнительного подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках была применена служебная собака, которая отреагировала на запрещенное средство в сумке, предназначенной для передачи осужденному», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. В итоге экспертиза установила, что тюбики содержали героин и еще два вида наркотиков с общей массой 0,44 гр. За попытку передачи наркотиков на 38-летнего жителя Тюменского района возбудили уголовное дело по 3 части статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 228 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской исправительной колонии обнаружили наркотики в тюбиках зубной пасты. Такую посылку местный житель собирался передать одному из заключенных. Теперь на мужчину завели уголовное дело, о чем рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. «В исправительной колонии общего режима № 4 в ходе проведения досмотра передачи, поступившей на имя 27-летнего осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении за разбой, в двух тюбиках зубной пасты было обнаружено 2 свертка в полимерной упаковке с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета внешне схожим с наркотическим средством. Для дополнительного подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках была применена служебная собака, которая отреагировала на запрещенное средство в сумке, предназначенной для передачи осужденному», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. В итоге экспертиза установила, что тюбики содержали героин и еще два вида наркотиков с общей массой 0,44 гр. За попытку передачи наркотиков на 38-летнего жителя Тюменского района возбудили уголовное дело по 3 части статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 228 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении».