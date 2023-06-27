27 июня 2023

В тюменской колонии нашли зубную пасту с героином

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Попытку передать наркотики совершил местный житель Фото:

В Тюменской исправительной колонии обнаружили наркотики в тюбиках зубной пасты. Такую посылку местный житель собирался передать одному из заключенных. Теперь на мужчину завели уголовное дело, о чем рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

«В исправительной колонии общего режима № 4 в ходе проведения досмотра передачи, поступившей на имя 27-летнего осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении за разбой, в двух тюбиках зубной пасты было обнаружено 2 свертка в полимерной упаковке с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета внешне схожим с наркотическим средством. Для дополнительного подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках была применена служебная собака, которая отреагировала на запрещенное средство в сумке, предназначенной для передачи осужденному», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В итоге экспертиза установила, что тюбики содержали героин и еще два вида наркотиков с общей массой 0,44 гр. За попытку передачи наркотиков на 38-летнего жителя Тюменского района возбудили уголовное дело по 3 части статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 228 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской исправительной колонии обнаружили наркотики в тюбиках зубной пасты. Такую посылку местный житель собирался передать одному из заключенных. Теперь на мужчину завели уголовное дело, о чем рассказали в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. «В исправительной колонии общего режима № 4 в ходе проведения досмотра передачи, поступившей на имя 27-летнего осужденного, отбывающего наказание в данном учреждении за разбой, в двух тюбиках зубной пасты было обнаружено 2 свертка в полимерной упаковке с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета внешне схожим с наркотическим средством. Для дополнительного подтверждения наличия наркотического вещества в указанных свертках была применена служебная собака, которая отреагировала на запрещенное средство в сумке, предназначенной для передачи осужденному», — сообщает пресс-служба регионального УФСИН. В итоге экспертиза установила, что тюбики содержали героин и еще два вида наркотиков с общей массой 0,44 гр. За попытку передачи наркотиков на 38-летнего жителя Тюменского района возбудили уголовное дело по 3 части статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 2 статьи 228 УК РФ «Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в исправительном учреждении».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...