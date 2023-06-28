Курганец выпал из окна дома и погиб
Молодой человек скончался после падения из окна пятиэтажного дора на улице Горького в Кургане. Информация появилась в городском telegram-канале.
«В центре Кургана из окна дома выпал молодой человек», — рассказали в канале «Короче, Курган». Инцидент случился возле дома №32 по улице Максима Горького.
На фото, помещенном в посте, видна реанимационная машина скорой помощи, а также накрытое тело, лежащее возле пятиэтажного здания. Редакция запросила информацию об инциденте в следственном управлении СКР по Курганской области. В управлении пообещали предоставить информацию по мере поступления.
Житель Кургана погиб, выпав из окна многоэтажного дома
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