Курганские разведчики записали видео для участникам Афганской войны

Разведчики из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за помощь. Видео опубликовал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.
«Передаем привет всем афганцам, десантникам. Благодарим за помощь. Вместе мы сила, вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео.
Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО записали видеообращение к сотрудникам курганского оборонного завода.
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