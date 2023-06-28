28 июня 2023

Курганские разведчики записали видео для участникам Афганской войны

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Разведчики из зоны СВО обратились к ветераном Афганской войны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за помощь. Видео опубликовал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский.

«Передаем привет всем афганцам, десантникам. Благодарим за помощь. Вместе мы сила, вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео.

Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО записали видеообращение к сотрудникам курганского оборонного завода.

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Разведчики из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за помощь. Видео опубликовал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский. «Передаем привет всем афганцам, десантникам. Благодарим за помощь. Вместе мы сила, вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО записали видеообращение к сотрудникам курганского оборонного завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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