Курганские разведчики записали видео для участникам Афганской войны

29 июня 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Разведчики из зоны СВО обратились к ветераном Афганской войны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за помощь. Видео опубликовал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский. «Передаем привет всем афганцам, десантникам. Благодарим за помощь. Вместе мы сила, вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО записали видеообращение к сотрудникам курганского оборонного завода.

Разведчики из Курганской области, участвующие в зоне спецоперации на Украине, обратились к ветеранам Афганской войны и поблагодарили за помощь. Видео опубликовал председатель правления Курганского реготделения ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский. «Передаем привет всем афганцам, десантникам. Благодарим за помощь. Вместе мы сила, вместе мы победим», — сказал один из бойцов на видео. Ранее URA.RU писало, что артиллеристы с передовой обратились к курганцам. Военнослужащие поблагодарили за гуманитарную помощь. Также сообщалось, что бойцы из зоны СВО записали видеообращение к сотрудникам курганского оборонного завода.