30 июня 2023

В Тюмени водитель заметил лося на дороге в районе ТЭЦ-2. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечер. Тюмень, трасса, дорога, закат, вечер
Животное вышло на дорогу в темное время суток Фото:

В Тюмени в районе ТЭЦ-2 накануне поздно вечером на дорогу вышел лось. Фотографиями животного поделился в социальной сети проезжавший мимо очевидец.

«Возле ТЭЦ-2 замечен ЛОСЬ! Будьте аккуратны», — подписал Николай Крылаев фото, опубликованное в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что животное было замечено в 23:30.

Ранее сообщалось, что в районе 82-го километра федеральной трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» лось вышел на дорогу. Животное вело себя агрессивно, гонялось за автомобилями, билось головой о дорожные знаки.

Фото:

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В Тюмени в районе ТЭЦ-2 накануне поздно вечером на дорогу вышел лось. Фотографиями животного поделился в социальной сети проезжавший мимо очевидец. «Возле ТЭЦ-2 замечен ЛОСЬ! Будьте аккуратны», — подписал Николай Крылаев фото, опубликованное в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что животное было замечено в 23:30. Ранее сообщалось, что в районе 82-го километра федеральной трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» лось вышел на дорогу. Животное вело себя агрессивно, гонялось за автомобилями, билось головой о дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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