Животное вышло на дорогу в темное время суток Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в районе ТЭЦ-2 накануне поздно вечером на дорогу вышел лось. Фотографиями животного поделился в социальной сети проезжавший мимо очевидец.

«Возле ТЭЦ-2 замечен ЛОСЬ! Будьте аккуратны», — подписал Николай Крылаев фото, опубликованное в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что животное было замечено в 23:30.

Ранее сообщалось, что в районе 82-го километра федеральной трассы «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» лось вышел на дорогу. Животное вело себя агрессивно, гонялось за автомобилями, билось головой о дорожные знаки.