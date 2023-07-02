Тюменцы раскупили все билеты на прощальный вечер местного блогера

Светлана Захарова решила переехать в Москву Фото: социальные сети Светланы Захаровой © URA.RU

В Тюмени скупили все билеты на прощальную конференцию блогера Terenyusha (Светлана Захарова), которая объявила о своем переезде в Москву. Как рассказала сама девушка о мероприятии, она надеется, что «финальный аккорд» будет удачным.

«В Тюмени 5 июля с 9:00 до 16:00 пройдет прощальная конференция блогера Terenyusha. Стоимость посещения мероприятия составляет 2500 рублей, однако все билеты раскуплены», — следует из информации на сайте, где продаются билеты. В соцсетях блогер пояснила, что в конференции примут участие 10 спикеров, имена которых пока не раскрываются. Там будут обсуждаться «нетворкинг и секреты выхода в масштаб».

При этом само прощание будет поделено на две части. После конференции в 20:00 начнется вечеринка в кафе Atmosphere, куда продаются отдельные билеты. Как указано сайте Qtickets.events, за последние сутки проходку купили уже более 30 человек.

Захарова рассказала о том, что переезжает в Москву, где и продолжит свою деятельность блогера. По ее словам, Тюмень для нее все равно остается развивающимся и растущим городом, который ей нравится. «Я не перестану любить Тюмень никогда и уезжаю отсюда самым ярым фанатом этого города», — заявила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году блогер попала в скандал, связанный с вечеринкой во время пандемии COVID-19. Захарова тогда заявила, что на «тусовке блогеров» собралось 1000 человек. Позже она опровергла свои слова и уточнила, что людей было гораздо меньше, однако сотрудники полиции, увидев видео с вечеринки в социальных сетях, все равно пришли с проверкой в заведение.