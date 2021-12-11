Силовики занялись тюменским баром, где прошла массовая вечеринка

11 декабря 2021 в 18:04 Размер текста - 17 +

Заведению Bullwar bar грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер terenyusha (Светлана Захарова). После появления в социальных сетях видео с вечеринки, в бар пришли сотрудники полиции. В регионе не разрешаются массовые мероприятия, где число участников свыше 500 человек. «Это феерия! 1000 человек! 1000!», — написала в сторис Instagram Захарова. Позже Захарова опровергла свои слова, заявив, что людей было гораздо меньше. В самом баре также сообщили, что число участников вечеринки не превышало 300 человек. Однако полиция все-таки пришла с проверкой в бар, сообщил директор Bullwar bar изданию 72.RU. Заведению грозит штраф до 50 тысяч рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер terenyusha (Светлана Захарова). После появления в социальных сетях видео с вечеринки, в бар пришли сотрудники полиции. В регионе не разрешаются массовые мероприятия, где число участников свыше 500 человек. «Это феерия! 1000 человек! 1000!», — написала в сторис Instagram Захарова. Позже Захарова опровергла свои слова, заявив, что людей было гораздо меньше. В самом баре также сообщили, что число участников вечеринки не превышало 300 человек. Однако полиция все-таки пришла с проверкой в бар, сообщил директор Bullwar bar изданию 72.RU. Заведению грозит штраф до 50 тысяч рублей.