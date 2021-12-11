Силовики занялись тюменским баром, где прошла массовая вечеринка

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Открытие Bullwar Bar. Тюмень, вечеринка, bullwar bar
Заведению Bullwar bar грозит штраф до 50 тысяч рублей Фото:
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В тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер terenyusha (Светлана Захарова). После появления в социальных сетях видео с вечеринки, в бар пришли сотрудники полиции. В регионе не разрешаются массовые мероприятия, где число участников свыше 500 человек.

«Это феерия! 1000 человек! 1000!», — написала в сторис Instagram Захарова.

Позже Захарова опровергла свои слова, заявив, что людей было гораздо меньше. В самом баре также сообщили, что число участников вечеринки не превышало 300 человек. Однако полиция все-таки пришла с проверкой в бар, сообщил директор Bullwar bar изданию 72.RU. Заведению грозит штраф до 50 тысяч рублей.

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В тюменском баре Bullwar bar прошла массовая вечеринка на тысячу человек, которую организовала блогер terenyusha (Светлана Захарова). После появления в социальных сетях видео с вечеринки, в бар пришли сотрудники полиции. В регионе не разрешаются массовые мероприятия, где число участников свыше 500 человек. «Это феерия! 1000 человек! 1000!», — написала в сторис Instagram Захарова. Позже Захарова опровергла свои слова, заявив, что людей было гораздо меньше. В самом баре также сообщили, что число участников вечеринки не превышало 300 человек. Однако полиция все-таки пришла с проверкой в бар, сообщил директор Bullwar bar изданию 72.RU. Заведению грозит штраф до 50 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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