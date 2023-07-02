Тюменка попытала удачу и получила десятки тысяч рублей от жителей разных стран

Жительница Тюмени победила в розыгрыше на сайте «Пикабу» и пользователи перевели ей почти 40 тысяч рублей

Суть розыгрыша в том, чтобы помочь незнакомому человеку деньгами на исполнение мечты Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Тюменка стала победительницей розыгрыша на сайте «Пикабу», за что получила благотворительные денежные подарки почти на 40 000 рублей от других пользователей, в том числе — из-за границы. Информация представлена в сообществе «Фабрика счастливчиков» на развлекательном портале.

«Меня зовут Эллина, живу в городе Тюмень. Всем огромное спасибо за поздравления! В первые два дня смс (о денежных переводах — прим. URA.RU) приходили почти без перерыва, это было что-то невообразимое! Переводы приходили отовсюду: Беларусь, Казахстан, Абхазия и даже из Таиланда. Общая сумма — 37 915 рублей», — написала тюменка, выигравшая в розыгрыше на сайте «Пикабу».

Его суть в том, чтобы желающие пользователи могли безвозмездно порадовать победителя той суммой, которую посчитают нужной. Получателя средств выбирают случайным образом.

«Мы сообщество людей, которые готовы поделится своей денюшкой с другим человеком, чтоб он стал немного счастливее. Идея проста: 50 рублей с одного человека ничего не изменят, а вот с 1 000 уже помогут человеку воплотить мечту», — говорится в описании «Фабрики счастливчиков».

Как отметила победительница, 10% от переведенных ей денег она отправит следующему счастливчику (их выбирают каждую неделю). Часть денег девушка потратила на покупку книг и угощений для своего кота, остальную сумму отложила.