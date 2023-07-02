02 июля 2023

Для жителей Тобольска организуют гастрофестиваль. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Мероприятие пройдет на Базарной площади Тобольска Фото:

В Тобольске 8 июля будет работать гастрономическое подворье и пройдет семейный праздник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие состоится на Базарной площади.

«В Тобольске 8 июля пройдет большой семейный праздник для горожан и гостей города. Здесь будут работать карусели, ярмарка и гастрономическое подворье. Для семейного отдыха пройдет развлекательная программа «Детей волшебная страна», — рассказали в мэрии.

По информации мэрии, 8 июля пройдет еще несколько мероприятий. В частности:

  • В 14 часов отметим народный праздник «Иван Купала» с традиционными играми и забавами;
  • В 16 часов артисты города покажут концертную программу ко Дню семьи, любви и верности, на мероприятии наградят тобольские семьи-долгожители;
  • В 17 часов приглашаем всех на просмотр семейного кино.

Фото:

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В Тобольске 8 июля будет работать гастрономическое подворье и пройдет семейный праздник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие состоится на Базарной площади. «В Тобольске 8 июля пройдет большой семейный праздник для горожан и гостей города. Здесь будут работать карусели, ярмарка и гастрономическое подворье. Для семейного отдыха пройдет развлекательная программа «Детей волшебная страна», — рассказали в мэрии. По информации мэрии, 8 июля пройдет еще несколько мероприятий. В частности:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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