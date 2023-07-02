Мероприятие пройдет на Базарной площади Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольске 8 июля будет работать гастрономическое подворье и пройдет семейный праздник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Мероприятие состоится на Базарной площади.

«В Тобольске 8 июля пройдет большой семейный праздник для горожан и гостей города. Здесь будут работать карусели, ярмарка и гастрономическое подворье. Для семейного отдыха пройдет развлекательная программа «Детей волшебная страна», — рассказали в мэрии.

По информации мэрии, 8 июля пройдет еще несколько мероприятий. В частности:

В 14 часов отметим народный праздник «Иван Купала» с традиционными играми и забавами;

В 16 часов артисты города покажут концертную программу ко Дню семьи, любви и верности, на мероприятии наградят тобольские семьи-долгожители;

В 17 часов приглашаем всех на просмотр семейного кино.