Награды вручили семьям погибших бойцов Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Заводоуковске (Тюменская область) семьям Александра Морозова и Александра Васильева, погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, вручили ордена Мужества. Об этом сообщают городские власти в соцсети.

«Сегодня глава округа Светлана Касенова и военный комиссар Дмитрий Ячменев вручили два Ордена Мужества посмертно семьям наших земляков. Александр Морозов и Александр Васильев погибли при исполнении воинского долга. Вечная память героям!» — сообщается в telegram-канале администрации муниципалитета.

Ранее в Омутинском районе (Тюменская область) родным участников СВО вручили ордена Мужества, которыми военные были награждены посмертно по указу президента РФ Владимира Путина. Глава администрации района не стал называть имена погибших героев, но подчеркнул, что мужчины отдали жизни ради обеспечения безопасности страны и своего народа, показали пример стойкости и верности родине.