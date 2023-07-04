04 июля 2023

При губернаторе Шумкове в Курганской области сократили 7000 чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион 45. Курган, чиновник руки
О сокращении чиновников Шумков рассказал в своем telegram-канале Фото:

В Курганской области с начала 2020 года сократили более 7000 чиновников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«За 3,5 года в регионе общая численность служащих государственного и муниципального звена управления, а также административного аппарата всех учреждений бюджетной системы сокращена более чем на 7 тысяч единиц. „Лучше меньше, да лучше“, В.И. Ленин», — написал Шумков.

Ранее Шумков заявлял, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». Это, по его мнению, эффективнее разных курсов повышения квалификации и обучения. В 2019 году губернатор объявил о о реформе по преобразованию районов в округа, в ходе которой была сокращена часть чиновников.

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В Курганской области с начала 2020 года сократили более 7000 чиновников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «За 3,5 года в регионе общая численность служащих государственного и муниципального звена управления, а также административного аппарата всех учреждений бюджетной системы сокращена более чем на 7 тысяч единиц. „Лучше меньше, да лучше“, В.И. Ленин», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». Это, по его мнению, эффективнее разных курсов повышения квалификации и обучения. В 2019 году губернатор объявил о о реформе по преобразованию районов в округа, в ходе которой была сокращена часть чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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