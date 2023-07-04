При губернаторе Шумкове в Курганской области сократили 7000 чиновников

05 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

О сокращении чиновников Шумков рассказал в своем telegram-канале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области с начала 2020 года сократили более 7000 чиновников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «За 3,5 года в регионе общая численность служащих государственного и муниципального звена управления, а также административного аппарата всех учреждений бюджетной системы сокращена более чем на 7 тысяч единиц. „Лучше меньше, да лучше“, В.И. Ленин», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». Это, по его мнению, эффективнее разных курсов повышения квалификации и обучения. В 2019 году губернатор объявил о о реформе по преобразованию районов в округа, в ходе которой была сокращена часть чиновников.

В Курганской области с начала 2020 года сократили более 7000 чиновников. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «За 3,5 года в регионе общая численность служащих государственного и муниципального звена управления, а также административного аппарата всех учреждений бюджетной системы сокращена более чем на 7 тысяч единиц. „Лучше меньше, да лучше“, В.И. Ленин», — написал Шумков. Ранее Шумков заявлял, что лучшей мотивацией для чиновников является «пинок животворящий». Это, по его мнению, эффективнее разных курсов повышения квалификации и обучения. В 2019 году губернатор объявил о о реформе по преобразованию районов в округа, в ходе которой была сокращена часть чиновников.