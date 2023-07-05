NBC News: порошок, из-за которого эвакуировали Белый дом, оказался кокаином

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
Обнаруженный порошок в Белом доме является кокаином, сообщает NBC News Фото:

Проводимое в Вашингтоне расследование подтвердило, что обнаруженный в Белом доме порошок на самом деле является кокаином. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«Обнаруженный в Белом доме порошок действительно является кокаином», — передает телеканал. Там добавили, что данный факт подтвердило проводимое в Вашингтоне специальное расследование.

В Белом доме произошла эвакуация после обнаружения подозрительного белого вещества 2 июля. Предварительный тест показал, что это вещество является кокаином. Служба Секретной службы США ведет расследование данного инцидента. Отмечается, что незадолго до обнаружения вещества в Белом доме находился, замешанный в скандалах с наркотиками и коррупцией, сын президента США Хантер Байден, передает Life.

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Проводимое в Вашингтоне расследование подтвердило, что обнаруженный в Белом доме порошок на самом деле является кокаином. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Обнаруженный в Белом доме порошок действительно является кокаином», — передает телеканал. Там добавили, что данный факт подтвердило проводимое в Вашингтоне специальное расследование. В Белом доме произошла эвакуация после обнаружения подозрительного белого вещества 2 июля. Предварительный тест показал, что это вещество является кокаином. Служба Секретной службы США ведет расследование данного инцидента. Отмечается, что незадолго до обнаружения вещества в Белом доме находился, замешанный в скандалах с наркотиками и коррупцией, сын президента США Хантер Байден, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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