NBC News: порошок, из-за которого эвакуировали Белый дом, оказался кокаином

05 июля 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Обнаруженный порошок в Белом доме является кокаином, сообщает NBC News Фото: Сергей Русанов © URA.RU Проводимое в Вашингтоне расследование подтвердило, что обнаруженный в Белом доме порошок на самом деле является кокаином. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Обнаруженный в Белом доме порошок действительно является кокаином», — передает телеканал. Там добавили, что данный факт подтвердило проводимое в Вашингтоне специальное расследование. В Белом доме произошла эвакуация после обнаружения подозрительного белого вещества 2 июля. Предварительный тест показал, что это вещество является кокаином. Служба Секретной службы США ведет расследование данного инцидента. Отмечается, что незадолго до обнаружения вещества в Белом доме находился, замешанный в скандалах с наркотиками и коррупцией, сын президента США Хантер Байден, передает Life .

Проводимое в Вашингтоне расследование подтвердило, что обнаруженный в Белом доме порошок на самом деле является кокаином. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Обнаруженный в Белом доме порошок действительно является кокаином», — передает телеканал. Там добавили, что данный факт подтвердило проводимое в Вашингтоне специальное расследование. В Белом доме произошла эвакуация после обнаружения подозрительного белого вещества 2 июля. Предварительный тест показал, что это вещество является кокаином. Служба Секретной службы США ведет расследование данного инцидента. Отмечается, что незадолго до обнаружения вещества в Белом доме находился, замешанный в скандалах с наркотиками и коррупцией, сын президента США Хантер Байден, передает Life.