WP: Белый дом эвакуировали из-за порошка, похожего на кокаин

04 июля 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Белый порошок был найден в Белом доме 2 июля Фото: Ксения Сальникова © URA.RU В Белом доме прошла эвакуация из-за белого вещества, найденного 2 июля. По предварительному тесту, это был кокаин. Об этом сообщает американская газета The Washinghton Post со ссылкой на правоохранительных органы. «Секретная служба США расследует инцидент с подозрительным веществом, из-за которого сотрудники Белого дома временно покинули свои места. Оно было обнаружено в воскресенье вечером в Белом доме. В предварительном тесте вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — говорится в публикации . Порошок проходит дополнительное тестирование. Спецслужбы выясняют его точный химический состав и происхождение. Пожарная служба округа Колумбия отметила, что вещество не представляет опасности. Президента США Джо Байдена не было в Белом доме 2 июля. Чиновник, который знаком с ходом расследования, рассказал, как вещество оказалось в Белом доме. Он отметил, что вечером раздался звонок, неизвестный попросил передать небольшое количество белого порошка.

В Белом доме прошла эвакуация из-за белого вещества, найденного 2 июля. По предварительному тесту, это был кокаин. Об этом сообщает американская газета The Washinghton Post со ссылкой на правоохранительных органы. «Секретная служба США расследует инцидент с подозрительным веществом, из-за которого сотрудники Белого дома временно покинули свои места. Оно было обнаружено в воскресенье вечером в Белом доме. В предварительном тесте вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — говорится в публикации. Порошок проходит дополнительное тестирование. Спецслужбы выясняют его точный химический состав и происхождение. Пожарная служба округа Колумбия отметила, что вещество не представляет опасности. Президента США Джо Байдена не было в Белом доме 2 июля. Чиновник, который знаком с ходом расследования, рассказал, как вещество оказалось в Белом доме. Он отметил, что вечером раздался звонок, неизвестный попросил передать небольшое количество белого порошка.