WP: Белый дом эвакуировали из-за порошка, похожего на кокаин

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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый порошок был найден в Белом доме 2 июля Фото:

В Белом доме прошла эвакуация из-за белого вещества, найденного 2 июля. По предварительному тесту, это был кокаин. Об этом сообщает американская газета The Washinghton Post со ссылкой на правоохранительных органы.

«Секретная служба США расследует инцидент с подозрительным веществом, из-за которого сотрудники Белого дома временно покинули свои места. Оно было обнаружено в воскресенье вечером в Белом доме. В предварительном тесте вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — говорится в публикации.

Порошок проходит дополнительное тестирование. Спецслужбы выясняют его точный химический состав и происхождение. Пожарная служба округа Колумбия отметила, что вещество не представляет опасности. Президента США Джо Байдена не было в Белом доме 2 июля.

Чиновник, который знаком с ходом расследования, рассказал, как вещество оказалось в Белом доме. Он отметил, что вечером раздался звонок, неизвестный попросил передать небольшое количество белого порошка.

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В Белом доме прошла эвакуация из-за белого вещества, найденного 2 июля. По предварительному тесту, это был кокаин. Об этом сообщает американская газета The Washinghton Post со ссылкой на правоохранительных органы. «Секретная служба США расследует инцидент с подозрительным веществом, из-за которого сотрудники Белого дома временно покинули свои места. Оно было обнаружено в воскресенье вечером в Белом доме. В предварительном тесте вещество, белый порошок, показало положительный результат на кокаин», — говорится в публикации. Порошок проходит дополнительное тестирование. Спецслужбы выясняют его точный химический состав и происхождение. Пожарная служба округа Колумбия отметила, что вещество не представляет опасности. Президента США Джо Байдена не было в Белом доме 2 июля. Чиновник, который знаком с ходом расследования, рассказал, как вещество оказалось в Белом доме. Он отметил, что вечером раздался звонок, неизвестный попросил передать небольшое количество белого порошка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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