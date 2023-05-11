ФСБ пресекла ввоз почти полтонны кокаина в Россию

11 мая 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ обнаружили в фурах 489 упаковок с кокаином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности перехватила на границе с Беларусью фуры, в которых находилось 492 килограмма кокаина. Наркотик был привезен из Латинской Америки. Его планировали перевезти в Польшу, сообщили в ФСБ. Сотрудники службы безопасности остановили две фуры на белорусской границе. В автомобилях они нашли тайники с наркотиками. В первом находилось 116 упаковок с запрещенным веществом. «В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами», — заявили в ФСБ, передает РБК. Уточняется, что общий вес наркотика составил 492 килограмма. Ранее в Подмосковье ФСБ арестовала трех колумбийцев, а также одного гражданина одной из стран Евросоюза. У них были изъяты 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей. Также до этого на границе с Латвией сотрудники службы безопасности пресекли ввоз 150 килограммов гашиша.

Федеральная служба безопасности перехватила на границе с Беларусью фуры, в которых находилось 492 килограмма кокаина. Наркотик был привезен из Латинской Америки. Его планировали перевезти в Польшу, сообщили в ФСБ. Сотрудники службы безопасности остановили две фуры на белорусской границе. В автомобилях они нашли тайники с наркотиками. В первом находилось 116 упаковок с запрещенным веществом. «В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами», — заявили в ФСБ, передает РБК. Уточняется, что общий вес наркотика составил 492 килограмма. Ранее в Подмосковье ФСБ арестовала трех колумбийцев, а также одного гражданина одной из стран Евросоюза. У них были изъяты 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей. Также до этого на границе с Латвией сотрудники службы безопасности пресекли ввоз 150 килограммов гашиша.