ФСБ пресекла ввоз почти полтонны кокаина в Россию

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День пограничника. Курган, фсб
Сотрудники ФСБ обнаружили в фурах 489 упаковок с кокаином Фото:

Федеральная служба безопасности перехватила на границе с Беларусью фуры, в которых находилось 492 килограмма кокаина. Наркотик был привезен из Латинской Америки. Его планировали перевезти в Польшу, сообщили в ФСБ.

Сотрудники службы безопасности остановили две фуры на белорусской границе. В автомобилях они нашли тайники с наркотиками. В первом находилось 116 упаковок с запрещенным веществом. «В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами», — заявили в ФСБ, передает РБК. Уточняется, что общий вес наркотика составил 492 килограмма.

Ранее в Подмосковье ФСБ арестовала трех колумбийцев, а также одного гражданина одной из стран Евросоюза. У них были изъяты 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей. Также до этого на границе с Латвией сотрудники службы безопасности пресекли ввоз 150 килограммов гашиша.

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Федеральная служба безопасности перехватила на границе с Беларусью фуры, в которых находилось 492 килограмма кокаина. Наркотик был привезен из Латинской Америки. Его планировали перевезти в Польшу, сообщили в ФСБ. Сотрудники службы безопасности остановили две фуры на белорусской границе. В автомобилях они нашли тайники с наркотиками. В первом находилось 116 упаковок с запрещенным веществом. «В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. После остановки второго транспортного средства в точно таком же тайнике обнаружены 373 упаковки с наркотическими средствами», — заявили в ФСБ, передает РБК. Уточняется, что общий вес наркотика составил 492 килограмма. Ранее в Подмосковье ФСБ арестовала трех колумбийцев, а также одного гражданина одной из стран Евросоюза. У них были изъяты 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей. Также до этого на границе с Латвией сотрудники службы безопасности пресекли ввоз 150 килограммов гашиша.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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