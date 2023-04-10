В Подмосковье ФСБ изъяла 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

Задержанными оказались граждане Колумбии и ЕС
В Подмосковье ФСБ арестовала трех граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза. У них изъяли 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей, сообщили в Федеральной службе безопасности.
«По делу о рекордной партии кокаина в Подмосковье арестованы трое иностранцев. Граждане Колумбии, а также одного из государств Евросоюза», — передает заявления Службы безопасности РИА Новости.
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