В Подмосковье ФСБ изъяла 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, фсб, конопля, наркотики, обыск
Задержанными оказались граждане Колумбии и ЕС Фото:

В Подмосковье ФСБ арестовала трех граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза. У них изъяли 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей, сообщили в Федеральной службе безопасности.

«По делу о рекордной партии кокаина в Подмосковье арестованы трое иностранцев. Граждане Колумбии, а также одного из государств Евросоюза», — передает заявления Службы безопасности РИА Новости.

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В Подмосковье ФСБ арестовала трех граждан Колумбии и одного из государств Евросоюза. У них изъяли 700 килограммов кокаина на сумму 2,5 миллиарда рублей, сообщили в Федеральной службе безопасности. «По делу о рекордной партии кокаина в Подмосковье арестованы трое иностранцев. Граждане Колумбии, а также одного из государств Евросоюза», — передает заявления Службы безопасности РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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