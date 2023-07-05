В Кургане бывший пристав нарушил закон, помогая осужденным

06 июля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

На бывшего пристава завели уголовное дело за помощь осужденным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане бывший судебный пристав вносил в табель учета должников ложные сведения. Таким образом, он помогал осужденным заканчивать обязательные работы раньше времени. Об этом сообщается на официальной сайте регионального управления Следственного комитета. «По данным следствия, подозреваемый внес в табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание. Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что бывший госслужащий также внес ложные сведения о том, что все работы с должниками выполнены в полном объеме. Нарушения в законе бывшим приставом нашли сотрудники УМВД по Кургану. Сотрудники регионального управления Следкома завели уголовное дело. Сообщается, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному. Сообщается, что госслужащий помогал раньше времени выполнить обязательные работы.

В Кургане бывший судебный пристав вносил в табель учета должников ложные сведения. Таким образом, он помогал осужденным заканчивать обязательные работы раньше времени. Об этом сообщается на официальной сайте регионального управления Следственного комитета. «По данным следствия, подозреваемый внес в табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание. Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что бывший госслужащий также внес ложные сведения о том, что все работы с должниками выполнены в полном объеме. Нарушения в законе бывшим приставом нашли сотрудники УМВД по Кургану. Сотрудники регионального управления Следкома завели уголовное дело. Сообщается, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному. Сообщается, что госслужащий помогал раньше времени выполнить обязательные работы.