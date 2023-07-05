05 июля 2023

В Кургане бывший пристав нарушил закон, помогая осужденным

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, преступник, полиция, пристав
На бывшего пристава завели уголовное дело за помощь осужденным Фото:

В Кургане бывший судебный пристав вносил в табель учета должников ложные сведения. Таким образом, он помогал осужденным заканчивать обязательные работы раньше времени. Об этом сообщается на официальной сайте регионального управления Следственного комитета.

«По данным следствия, подозреваемый внес в табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание. Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что бывший госслужащий также внес ложные сведения о том, что все работы с должниками выполнены в полном объеме. Нарушения в законе бывшим приставом нашли сотрудники УМВД по Кургану. Сотрудники регионального управления Следкома завели уголовное дело. Сообщается, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному. Сообщается, что госслужащий помогал раньше времени выполнить обязательные работы.

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В Кургане бывший судебный пристав вносил в табель учета должников ложные сведения. Таким образом, он помогал осужденным заканчивать обязательные работы раньше времени. Об этом сообщается на официальной сайте регионального управления Следственного комитета. «По данным следствия, подозреваемый внес в табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание. Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что бывший госслужащий также внес ложные сведения о том, что все работы с должниками выполнены в полном объеме. Нарушения в законе бывшим приставом нашли сотрудники УМВД по Кургану. Сотрудники регионального управления Следкома завели уголовное дело. Сообщается, что мужчина ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Ранее URA.RU писало, что в Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному. Сообщается, что госслужащий помогал раньше времени выполнить обязательные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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