В курганском городе перечислили самые коррупционные сферы

Показатели коррупции в Шадринске за год выросли в три раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) здравоохранение, ЖКХ и соцвыплаты стали самыми коррупционными сферами, где полицейские чаще всего выявляют преступления. Об этом администрация Шадринска сообщила в своем telegram-канале.

«Преступные эпизоды зафиксированы в сферах здравоохранение, ЖКХ и соцвыплат. В частности, выявлен факт обналичивания материнского капитала и незаконного получения детских пособий. Всего за полугодие — 47 эпизодов коррупционной направленности, в прошлом году за то же время — 16», — сообщает шадринский начальник МО МВД Вадим Ищенко. Также он добавил, что работа отдела по противодействию коррупции признана удовлетворительной, показатели — в тройке лидеров по региону.

На межведомственном совете по противодействию коррупции отметили, что при высоких показателях выявления преступлений, коррупционный фактор снижается за счет перевода услуг в электронный вид. Также Ищенко подчеркнул, что нужно повышать правовую грамотность населения.

Ранее URA.RU сообщало о случаи взяточничества бывшим сотрудником курганской ДПС. Инспектор помогал сопровождать крупногабаритные грузы без необходимых разрешений.