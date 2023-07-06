В курганском городе перечислили самые коррупционные сферы

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Показатели коррупции в Шадринске за год выросли в три раза Фото:

В Шадринске (Курганская область) здравоохранение, ЖКХ и соцвыплаты стали самыми коррупционными сферами, где полицейские чаще всего выявляют преступления. Об этом администрация Шадринска сообщила в своем telegram-канале.

«Преступные эпизоды зафиксированы в сферах здравоохранение, ЖКХ и соцвыплат. В частности, выявлен факт обналичивания материнского капитала и незаконного получения детских пособий. Всего за полугодие — 47 эпизодов коррупционной направленности, в прошлом году за то же время — 16», — сообщает шадринский начальник МО МВД Вадим Ищенко. Также он добавил, что работа отдела по противодействию коррупции признана удовлетворительной, показатели — в тройке лидеров по региону.

На межведомственном совете по противодействию коррупции отметили, что при высоких показателях выявления преступлений, коррупционный фактор снижается за счет перевода услуг в электронный вид. Также Ищенко подчеркнул, что нужно повышать правовую грамотность населения.

Ранее URA.RU сообщало о случаи взяточничества бывшим сотрудником курганской ДПС. Инспектор помогал сопровождать крупногабаритные грузы без необходимых разрешений.

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В Шадринске (Курганская область) здравоохранение, ЖКХ и соцвыплаты стали самыми коррупционными сферами, где полицейские чаще всего выявляют преступления. Об этом администрация Шадринска сообщила в своем telegram-канале. «Преступные эпизоды зафиксированы в сферах здравоохранение, ЖКХ и соцвыплат. В частности, выявлен факт обналичивания материнского капитала и незаконного получения детских пособий. Всего за полугодие — 47 эпизодов коррупционной направленности, в прошлом году за то же время — 16», — сообщает шадринский начальник МО МВД Вадим Ищенко. Также он добавил, что работа отдела по противодействию коррупции признана удовлетворительной, показатели — в тройке лидеров по региону. На межведомственном совете по противодействию коррупции отметили, что при высоких показателях выявления преступлений, коррупционный фактор снижается за счет перевода услуг в электронный вид. Также Ищенко подчеркнул, что нужно повышать правовую грамотность населения. Ранее URA.RU сообщало о случаи взяточничества бывшим сотрудником курганской ДПС. Инспектор помогал сопровождать крупногабаритные грузы без необходимых разрешений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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