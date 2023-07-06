Тюменский курьер приговорен к году ограничения свободы за ДТП с пострадавшим ребенком Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени курьер на велосипеде сбил восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в феврале 2023 года подсудимый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт Тюмени в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на восьмилетнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Мировой суд Калининского района Тюмени признал тюменца виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он приговорен к одному году ограничения свободы.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку, которая двигалась на самокате. Девочка получила ушибы.