06 июля 2023

В Тюмени курьер на велосипеде сбил восьмилетнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, набережная, велопрогулка, велосипедист, активный отдых
Тюменский курьер приговорен к году ограничения свободы за ДТП с пострадавшим ребенком Фото:

В Тюмени курьер на велосипеде сбил восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«В суде установлено, что в феврале 2023 года подсудимый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт Тюмени в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на восьмилетнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Мировой суд Калининского района Тюмени признал тюменца виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он приговорен к одному году ограничения свободы.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку, которая двигалась на самокате. Девочка получила ушибы.

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В Тюмени курьер на велосипеде сбил восьмилетнего ребенка, который шел по тротуару. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «В суде установлено, что в феврале 2023 года подсудимый на транспортном средстве — велосипеде марки „Stels Navigator“ двигался по тротуару у дома № 31 по улице Червишевский тракт Тюмени в продуктовый магазин, чтобы забрать заказ для доставки. В результате нарушения скоростного режима он совершил наезд на восьмилетнего пешехода, причинив по неосторожности тяжкий вред его здоровью», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Мировой суд Калининского района Тюмени признал тюменца виновным по ч. 1 ст. 268 УК РФ — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он приговорен к одному году ограничения свободы. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку, которая двигалась на самокате. Девочка получила ушибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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