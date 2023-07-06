Курганский губернатор считает, что государство должно заняться подготовкой кадров

Шумков считает, что необходима система подготовки кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков считает, что для решения кадровых проблем государству необходимо разработать план развития экономики. При этом нужно корректировать систему профессиональной подготовки кадров, рассказал политик в своем telegram-канале.

«Нужен план развития экономики, а также корреспондирующая ему корректировка системы профобразования. <…> Главным заказчиком таких изменений должно стать государство», — сообщил Шумков. Глава региона считает, что это необходимо для решения кадровой проблемы.

Разработка плана экономики с параллельной корректировкой профобразования кадров должно решить проблему с появлением миллионов рабочих рук на заводах, стройках и в полях. Курганский губернатор считает, что итогом рыночного регулирования стали «1,5 млн магов и ведьм, а также огромное количество всевозможных „менеджеров-юристов“, наращивающих волосы и ногти, торгующих утюгами либо просто болтающихся без дела». Государство должно вмешаться и исправить ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор в telegram-канале похвалил депутата Госдумы Александра Ильтякова. Это произошло после визита главы региона на бывшее предприятие политика в Частоозерье, где обустроена инфраструктура села.