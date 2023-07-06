Жаркая погода грозит закрыть сезон речных прогулок в Тюмени

07 июля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Сезон речных прогулок могут закрыть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Речные прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени могут остановить посередине сезона. Такое решение планируется принять в случае дальнейшего обмеления реки, о чем рассказала Ольга Лузина, помощник директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании. «У нас очень опытные капитаны, они говорят, что если ничего не произойдет, то вода очень быстро уйдет. Если, скажем так, Бог нам не поможет, не даст воды, и никто не примет никаких мер, то мы можем в середине лета остановить навигацию», — заявила Лузина. Она также вспомнила прошлый год, когда уровень воды в Туре упал до -80 см над нулевой отметкой поста, что стало новым историческим минимумом. По ее словам, тогда теплоходы уже не могли ходить. «Мог ходить только легкий и то с трудом», — рассказала Лузина. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за обмеления Туры власти решили ввести режим повышенной готовности. Также владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно реки. Именно в таком варианте они увидели решение проблемы. При этом, по их словам, у правительства есть свои планы для сохранения речных прогулок.

Речные прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени могут остановить посередине сезона. Такое решение планируется принять в случае дальнейшего обмеления реки, о чем рассказала Ольга Лузина, помощник директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании. «У нас очень опытные капитаны, они говорят, что если ничего не произойдет, то вода очень быстро уйдет. Если, скажем так, Бог нам не поможет, не даст воды, и никто не примет никаких мер, то мы можем в середине лета остановить навигацию», — заявила Лузина. Она также вспомнила прошлый год, когда уровень воды в Туре упал до -80 см над нулевой отметкой поста, что стало новым историческим минимумом. По ее словам, тогда теплоходы уже не могли ходить. «Мог ходить только легкий и то с трудом», — рассказала Лузина. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени из-за обмеления Туры власти решили ввести режим повышенной готовности. Также владельцы прогулочных судов обратились к властям с просьбой углубить дно реки. Именно в таком варианте они увидели решение проблемы. При этом, по их словам, у правительства есть свои планы для сохранения речных прогулок.