В Курганской области выставили на продажу автомойки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области предприниматели распродают свои автомойки. В июле на портале «Авито» было опубликовано два подобных объявления. В других сообщениях желающим также предлагают купить специальное оборудование для ведения бизнеса.

«Продам грузовую автомойку. Готовый бизнес. В работе более пять лет. Имеются аппараты высокого давления, одному два месяца, второй обслужен с заменой всех сальников месяц назад, также есть шланги новые в оплетке (это из основного). Все остальное в хорошем состоянии. Цена: 890 000 рублей», — указано в одном из сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте сервиса.

Также часть предпринимателей готовы сдать автомойку в аренду. Один из курганских бизнесменов сообщил корреспонденту URA.RU на правах анонимности, что избавляется от актива из-за снижения рентабельности.

В конце января в Кургане наметился тренд на продажу ресторанов и гостиниц. Эти сообщения также были опубликованы на портале бесплатных объявлений.