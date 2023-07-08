08 июля 2023
07 июля 2023

Курганские предприниматели избавляются от автомоек. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбург, автомойка, мойка машин, самообслуживание
В Курганской области выставили на продажу автомойки Фото:

В Курганской области предприниматели распродают свои автомойки. В июле на портале «Авито» было опубликовано два подобных объявления. В других сообщениях желающим также предлагают купить специальное оборудование для ведения бизнеса.

«Продам грузовую автомойку. Готовый бизнес. В работе более пять лет. Имеются аппараты высокого давления, одному два месяца, второй обслужен с заменой всех сальников месяц назад, также есть шланги новые в оплетке (это из основного). Все остальное в хорошем состоянии. Цена: 890 000 рублей», — указано в одном из сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте сервиса.

Также часть предпринимателей готовы сдать автомойку в аренду. Один из курганских бизнесменов сообщил корреспонденту URA.RU на правах анонимности, что избавляется от актива из-за снижения рентабельности.

В конце января в Кургане наметился тренд на продажу ресторанов и гостиниц. Эти сообщения также были опубликованы на портале бесплатных объявлений.

Предприниматели сдают автомойки и продают их
Предприниматели сдают автомойки и продают их

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В Курганской области предприниматели распродают свои автомойки. В июле на портале «Авито» было опубликовано два подобных объявления. В других сообщениях желающим также предлагают купить специальное оборудование для ведения бизнеса. «Продам грузовую автомойку. Готовый бизнес. В работе более пять лет. Имеются аппараты высокого давления, одному два месяца, второй обслужен с заменой всех сальников месяц назад, также есть шланги новые в оплетке (это из основного). Все остальное в хорошем состоянии. Цена: 890 000 рублей», — указано в одном из сообщений в разделе «Готовый бизнес» на сайте сервиса. Также часть предпринимателей готовы сдать автомойку в аренду. Один из курганских бизнесменов сообщил корреспонденту URA.RU на правах анонимности, что избавляется от актива из-за снижения рентабельности. В конце января в Кургане наметился тренд на продажу ресторанов и гостиниц. Эти сообщения также были опубликованы на портале бесплатных объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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