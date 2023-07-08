В Кургане прогнозируется новый температурный рекорд

09 июля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается аномальная жара в ближайшие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 10 июля ожидается температура на 10 градусов выше нормы, возможно до 40 градусов жары. Об этом предупреждают метеорологи. «Днем 37-39 градусов, ночью и утром 19-21 градусов. Возможно установление температурного рекорда», — сообщается в telegram-канале «Погода 45-Погода в Кургане». На сайте Курганского ЦГМС уточняется, что аномально жаркая погода прогнозируется в области с 9 по 13 июля. Температура может дойти до 41 градуса, а это соответствует оранжевому уровню опасности. Ранее сообщалось, что в Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до 42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.

В Кургане 10 июля ожидается температура на 10 градусов выше нормы, возможно до 40 градусов жары. Об этом предупреждают метеорологи. «Днем 37-39 градусов, ночью и утром 19-21 градусов. Возможно установление температурного рекорда», — сообщается в telegram-канале «Погода 45-Погода в Кургане». На сайте Курганского ЦГМС уточняется, что аномально жаркая погода прогнозируется в области с 9 по 13 июля. Температура может дойти до 41 градуса, а это соответствует оранжевому уровню опасности. Ранее сообщалось, что в Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до 42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.