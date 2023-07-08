08 июля 2023
07 июля 2023

В Кургане прогнозируется новый температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
В Кургане ожидается аномальная жара в ближайшие дни Фото:

В Кургане 10 июля ожидается температура на 10 градусов выше нормы, возможно до 40 градусов жары. Об этом предупреждают метеорологи.

«Днем 37-39 градусов, ночью и утром 19-21 градусов. Возможно установление температурного рекорда», — сообщается в telegram-канале «Погода 45-Погода в Кургане».

На сайте Курганского ЦГМС уточняется, что аномально жаркая погода прогнозируется в области с 9 по 13 июля. Температура может дойти до 41 градуса, а это соответствует оранжевому уровню опасности.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до 42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.

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В Кургане 10 июля ожидается температура на 10 градусов выше нормы, возможно до 40 градусов жары. Об этом предупреждают метеорологи. «Днем 37-39 градусов, ночью и утром 19-21 градусов. Возможно установление температурного рекорда», — сообщается в telegram-канале «Погода 45-Погода в Кургане». На сайте Курганского ЦГМС уточняется, что аномально жаркая погода прогнозируется в области с 9 по 13 июля. Температура может дойти до 41 градуса, а это соответствует оранжевому уровню опасности. Ранее сообщалось, что в Курганской области ожидается рекордное повышение температуры до 42 градусов. По сообщению синоптика-любителя Ильи Винштейна, дни с 10 по 12 июля будут самыми жаркими за последние 130 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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