Губернатор Моор будет работать без выходных перед выборами

10 июля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Александр Моор будет посещать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Александр Моор принял решение работать без выходных во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты. «Из-за плотного графика глава региона не успевает проводить основные пиар-мероприятия в будни и переносит их на выходные. В этот уик-энд он отправился в тур по муниципалитетам и посетил Казанский и Армизонский районы», — поделился собеседник агентства. В пятницу и субботу Александр Моор провел встречи с представителями АПК, общественниками, многодетными семьями, возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» в Казанском селе. Губернатор также поздравил с профессиональным праздником тюменских рыбаков.

Губернатор Александр Моор принял решение работать без выходных во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты. «Из-за плотного графика глава региона не успевает проводить основные пиар-мероприятия в будни и переносит их на выходные. В этот уик-энд он отправился в тур по муниципалитетам и посетил Казанский и Армизонский районы», — поделился собеседник агентства. В пятницу и субботу Александр Моор провел встречи с представителями АПК, общественниками, многодетными семьями, возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» в Казанском селе. Губернатор также поздравил с профессиональным праздником тюменских рыбаков.