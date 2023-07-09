Губернатор Моор будет работать без выходных перед выборами

Губернатор Александр Моор принял решение работать без выходных во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты.
«Из-за плотного графика глава региона не успевает проводить основные пиар-мероприятия в будни и переносит их на выходные. В этот уик-энд он отправился в тур по муниципалитетам и посетил Казанский и Армизонский районы», — поделился собеседник агентства.
В пятницу и субботу Александр Моор провел встречи с представителями АПК, общественниками, многодетными семьями, возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» в Казанском селе. Губернатор также поздравил с профессиональным праздником тюменских рыбаков.
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