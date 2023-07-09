09 июля 2023
08 июля 2023

Губернатор Моор будет работать без выходных перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Александр Моор будет посещать Фото:

Губернатор Александр Моор принял решение работать без выходных во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты.

«Из-за плотного графика глава региона не успевает проводить основные пиар-мероприятия в будни и переносит их на выходные. В этот уик-энд он отправился в тур по муниципалитетам и посетил Казанский и Армизонский районы», — поделился собеседник агентства.

В пятницу и субботу Александр Моор провел встречи с представителями АПК, общественниками, многодетными семьями, возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» в Казанском селе. Губернатор также поздравил с профессиональным праздником тюменских рыбаков.

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Губернатор Александр Моор принял решение работать без выходных во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политэлиты. «Из-за плотного графика глава региона не успевает проводить основные пиар-мероприятия в будни и переносит их на выходные. В этот уик-энд он отправился в тур по муниципалитетам и посетил Казанский и Армизонский районы», — поделился собеседник агентства. В пятницу и субботу Александр Моор провел встречи с представителями АПК, общественниками, многодетными семьями, возложил цветы к памятнику на «Аллее Славы Героям» в Казанском селе. Губернатор также поздравил с профессиональным праздником тюменских рыбаков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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