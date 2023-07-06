06 июля 2023

Тюменский губернатор почтил память Героя России Жумабая Раизова. Видео

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День памяти Корепанова. Тюмень , моор александр, депутаты
Монумент, посвященный памяти тюменского Героя России Жумабая Раизова размещен в Казанском районе Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Казанский район почтил память Героя России Жумабая Раизова, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«В селе Казанском почтил память Героя России Жумабая Раизова. Вместе с его отцом и братом возложили цветы к памятнику на „Аллее Славы Героям“. Жумабаем всегда гордились родные и односельчане. Бесстрашный офицер, десантник-гвардеец, кандидат в мастера по нескольким видам спорта, дважды лучший стрелок ВДВ. Командовал парашютно-десантной ротой в зоне проведения специальной военной операции», — написал Моор в своей публикации.

Глава региона добавил, что именем Героя России названа спортивная школа Казанского. При жизни Жумабай Раизов активно занимался спортом. Памяти военного также посвящен Кубок Тюменской области по спортивному туризму.

Жумабай Раизов погиб 2 сентября 2022 года, выполняя боевые задачи специальной военной операции. В декабре того же года президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему высшую военную награду — Герой России.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Казанский район почтил память Героя России Жумабая Раизова, который погиб во время выполнения боевых задач специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «В селе Казанском почтил память Героя России Жумабая Раизова. Вместе с его отцом и братом возложили цветы к памятнику на „Аллее Славы Героям“. Жумабаем всегда гордились родные и односельчане. Бесстрашный офицер, десантник-гвардеец, кандидат в мастера по нескольким видам спорта, дважды лучший стрелок ВДВ. Командовал парашютно-десантной ротой в зоне проведения специальной военной операции», — написал Моор в своей публикации. Глава региона добавил, что именем Героя России названа спортивная школа Казанского. При жизни Жумабай Раизов активно занимался спортом. Памяти военного также посвящен Кубок Тюменской области по спортивному туризму. Жумабай Раизов погиб 2 сентября 2022 года, выполняя боевые задачи специальной военной операции. В декабре того же года президент России Владимир Путин посмертно присвоил ему высшую военную награду — Герой России. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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