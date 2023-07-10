Курганский завод возьмет 2 миллиарда рублей в кредит у Сбербанка

11 июля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Компания профинансировала проекты курганских предприятий «Курганстальмост» и ЗАО «Картофель» Фото: Размик Закарян © URA.RU На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представители Сбербанка решили выдать заводу «Курганстальмост» кредит на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщают местные СМИ в telegram-каналах. «Сбербанк и ЗАО „Курганстальмост“ в ходе международной промышленной выставки „Иннопром“ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения Сбербанк планирует профинансировать проекты завода на общую сумму порядка 2 млрд рублей», — сообщает telegram-канал «Курган. Срочно и точно», принадлежащий медиахолдингу «Новый мир», связанному с правительством Курганской области. Также представители Сбера во время выставки решили профинансировать фермерское хозяйство ЗАО «Картофель» на 100 млн рублей. На эти деньги планируют построить современное овощехранилище. Ранее URA.RU писало, что на «Иннопроме» озвучили данные рейтинга Минпромторга. Курганская область вошла в топ-15 регионов РФ по эффективности реализации промышленной политики.

На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге представители Сбербанка решили выдать заводу «Курганстальмост» кредит на 2 миллиарда рублей. Об этом сообщают местные СМИ в telegram-каналах. «Сбербанк и ЗАО „Курганстальмост“ в ходе международной промышленной выставки „Иннопром“ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках соглашения Сбербанк планирует профинансировать проекты завода на общую сумму порядка 2 млрд рублей», — сообщает telegram-канал «Курган. Срочно и точно», принадлежащий медиахолдингу «Новый мир», связанному с правительством Курганской области. Также представители Сбера во время выставки решили профинансировать фермерское хозяйство ЗАО «Картофель» на 100 млн рублей. На эти деньги планируют построить современное овощехранилище. Ранее URA.RU писало, что на «Иннопроме» озвучили данные рейтинга Минпромторга. Курганская область вошла в топ-15 регионов РФ по эффективности реализации промышленной политики.