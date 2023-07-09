Курганская область заняла 14 место по стране в рейтинге Минпромторга

Курганская область заняла 14 место в рейтинге эффективности реализации промполитики среди регионов РФ Фото: Московец Илья © URA.RU

Курганская область заняла 14 место по стране среди регионов РФ в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики. Данные озвучили на« Иннопроме» в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Курганская область заняла 14 место из 85 субъектов страны в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики», — сообщает Шумков. Также он отметил, что в прошлом году область была лишь на 33 месте. Губернатор добавил, что регион занял второе место по темпам экономического развития и эффективности региональных мер государственной поддержки и институтов развития.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков отправил вместо себя на «Иннопром» своего нового заместителя Сергея Гаврина. Участие в международной промышленной выставке стало для него боевым крещением.