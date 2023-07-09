09 июля 2023

Курганская область заняла 14 место по стране в рейтинге Минпромторга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ стендов ИННОПРОМ. Екатеринбург, краснодарский край, иннопром 2023
Курганская область заняла 14 место в рейтинге эффективности реализации промполитики среди регионов РФ Фото:

Курганская область заняла 14 место по стране среди регионов РФ в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики. Данные озвучили на« Иннопроме» в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Курганская область заняла 14 место из 85 субъектов страны в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики», — сообщает Шумков. Также он отметил, что в прошлом году область была лишь на 33 месте. Губернатор добавил, что регион занял второе место по темпам экономического развития и эффективности региональных мер государственной поддержки и институтов развития.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков отправил вместо себя на «Иннопром» своего нового заместителя Сергея Гаврина. Участие в международной промышленной выставке стало для него боевым крещением.

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Курганская область заняла 14 место по стране среди регионов РФ в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики. Данные озвучили на« Иннопроме» в Екатеринбурге. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Курганская область заняла 14 место из 85 субъектов страны в рейтинге Минпромторга по эффективности реализации промышленной политики», — сообщает Шумков. Также он отметил, что в прошлом году область была лишь на 33 месте. Губернатор добавил, что регион занял второе место по темпам экономического развития и эффективности региональных мер государственной поддержки и институтов развития. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков отправил вместо себя на «Иннопром» своего нового заместителя Сергея Гаврина. Участие в международной промышленной выставке стало для него боевым крещением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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