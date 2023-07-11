Что известно об убийстве школьницы в Симе

Подозреваемому в убийстве школьницы Дмитрию М. готовятся избрать меру пресечения
новость из сюжетаУбийство 11-летней школьницы в Симе
Вечером 9 июля 11-летняя школьница из Сима (Челябинская область) была объявлена пропавшей. Волонтеры и весь личный состав районного отдела полиции вышли на поиски девочки. Через два дня школьница была найдена убитой. О последних новостях этой страшной трагедии — в сбойке URA.RU.
- 10 июля в СКР по региону возбудили уголовное дело по факту убийства. Это была стандартная процедура и все надеялись, что школьница найдется живой и здоровой.
- Утром 11 июля на берегу реки Сим группа поиска нашла рюкзак девочки. Тогда решили отработать версию о смерти школьницы во время купания. Группа водолазов была готова прочесывать дно. Но от их услуг отказались из-за другой версии случившегося.
- Труп девочки нашли в лесопосадке в районе одного из садовых товариществ. Характер травм говорит о том, что ее зарезали.
- Силовики выдвинули версию, что девочку убил один из местных жителей, дочь которого дружила с убитой. Убийство произошло в день исчезновения школьницы.
- Выявить предполагаемого убийцу помогли камеры видеонаблюдения. Отследив маршрут передвижения школьницы, оперативники вышли на местного жителя. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинений.
- Также удалось выяснить, что в день убийства мужчина катал дочь и ее подругу на машине. Высадив свою дочь дома, он предложил ее знакомой подвезти ее до дома. Под этим предлогом он похитил девочку, убил ее и закопал тело.
- Местные говорят, что за мужчиной и ранее было замечена нездоровая тяга к детям. После произошедшего они задаются вопросом, почему правоохранительные органы не занялись им раньше.
- Все время поисковой операции предполагаемый убийца был вместе с волонтерами. Помогал с поисками.
- Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства.
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оказать семье всестороннюю поддержку. Специально для этого в Сим отправился замгубернатора Станислав Мошаров.
- На допросе подозреваемый не смог объяснить мотивов своего поступка. При этом у него имеются проблемы со здоровьем. Ранее он состоял на учете у психиатра. Незадолго до убийства врачи запретили ему употреблять алкоголь. Однако он нарушил запрет, употребив пиво.
- После допроса в райотделе МВД, подозреваемого посадили в автозак и повезли на место преступления. Там его допросили заново, он показал следователям, как расправился со школьницей.
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