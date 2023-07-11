Что известно об убийстве школьницы в Симе

11 июля 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Вечером 9 июля 11-летняя школьница из Сима (Челябинская область) была объявлена пропавшей. Волонтеры и весь личный состав районного отдела полиции вышли на поиски девочки. Через два дня школьница была найдена убитой. О последних новостях этой страшной трагедии — в сбойке URA.RU.