Киев потерял десятки тысяч бойцов с начала наступления: главное к вечеру 11 июля

ВСУ потеряли более 26 тысяч военных с начала наступления
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч военных и более тысячи танков с начала своего наступления. Тем не менее, Киев начал новую волну атак в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 июля.
- С начала наступления Киев потерял более 26 тысяч бойцов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства подчеркнул, что Украина не достигла своих целей в ходе операции. Также ВСУ потеряли более тысячи танков в результате атак на российские территории.
- Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области. По его словам, южнее города Орехова в направлении села Работино.
- Российская армия уничтожила склад ВСУ с дальнобойными ракетами, которые предоставили страны Запада. Об этом рассказал координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
- Запад после отправки Киеву кассетных боеприпасов может сосредоточиться на предоставлении боевых самолетов и вертолетов, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт Роман Насонов. Шойгу заявил, что отправка таких боеприпасов Украине приведет к затягиванию конфликта.
- Российские войска перешли в контратаку на краснолиманском направлении. По словам Шойгу, армия России уже продвинулась на 1,5 километров в глубину и на два километра по фронту.
- Франция отправила на Украину часть крылатых ракет большой дальности SCALP. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва примет соответствующие контрмеры.
- Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что страны НАТО не определили сроки для приглашения Киева в альянс к саммиту в Вильнюсе. Он назвал «абсурдной» неопределенность со стороны организации. Позже западная пресса со ссылкой на высокопоставленного дипломата из Центральной Европы заявила, что критика со стороны Зеленского несправедлива.
- Шойгу сообщил, что российские оборонные предприятия в 2023 году более, чем в 10 раз увеличили количество выпускаемых боеприпасов в сравнении с прошлым годом. Он отметил, что оборонно-промышленные комплексы в короткие сроки смогли расширить производство востребованного вооружения для спецоперации.
- Российская разведка эффективно выявляет цели противника. Из-за слаженной работы разведчиков ВСУ продолжают нести потери в технике и живой силе, передает Пятый Канал.
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