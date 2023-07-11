Киев потерял десятки тысяч бойцов с начала наступления: главное к вечеру 11 июля

11 июля 2023 в 22:04 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины потеряли 26 тысяч военных и более тысячи танков с начала своего наступления. Тем не менее, Киев начал новую волну атак в Запорожской области. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 июля.